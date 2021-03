Obituário - 18 de março de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



18/03/2021 | 00:01



José Roberto Bustamante Prota

(Itanhandu, MG, 30-7-1946 – Santo André, 15-3-2021)

O médico José Prota fez uma brilhante carreira em Santo André. Atuou durante anos na Prefeitura. Foi um excelente radiologista. “Ele era muito cuidadoso e prestativo, profissional exemplar”, relembra o jornalista Chiquinho Palmério, que foi vizinho do Dr. Prota.

Filho de Antonio Prota e de Elisabeth Bustamante Prota, Dr. José Prota parte aos 74 anos. Deixa a esposa Mary Mendes Prota e dois filhos, Guilherme e Waleska. Foi sepultado no Cemitério Municipal de Itanhandu, em Minas Gerais.

SANTO ANDRÉ

Maria Celestina da Cruz, 98. Natural de Propriá (Sergipe). Residia na Vila Bela Vista, em Santo André. Dia 15. Jardim da Colina.

Judite Souza Alves Brito, 95. Natural de Ipirá (Bahia). Residia na Vila Guarani, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Manoel Lopes Nunes, 89. Natural de Piancó (Paraíba). Residia em São Paulo, Capital. Dia 14, em São Bernardo. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Deyse Maria do Carmo da Costa, 87. Natural de Santo André. Residia em Utinga, Santo André. Dia 15, no hospital de campanha Pedro Dell’Antonia. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valdeite Clementino Cardozo, 84. Natural de Mirandópolis (São Paulo). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 15, hospital de campanha da UFABC. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ubirajara Bueno, 81. Natural de Santo André. Residia na Vila São Pedro, em Santo André. Dia 15. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Iolanda Valter Bessoni de Melo, 81. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no Jardim Santo Antonio, em Santo André. Dia 15, no hospital de campanha da UFABC. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jandira de Oliveira, 71. Natural de Japira (Paraná). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 15, no hospital de campanha Pedro Dell’Antonia. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Sampaio de Souza da Silva, 71. Natural de Elísio Medrado (Bahia). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Esmeraldo Gonçalves, 70. Natural de Pedranópolis (São Paulo). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 15. Memorial Jardim Santo André.

Cleuza Caldeira dos Reis, 69. Natural de Ubirajara (São Paulo). Residia na Vila Floresta, em Santo André. Dia 15, no hospital de campanha Pedro Dell’Antonia. Jardim da Colina.

Maria Luzinete Sobral, 67. Natural de Altinho (Pernambuco). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 15, no hospital de campanha. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Walter Antonio Andrulis, 67. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 15. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

José Correia dos Santos, 61. Natural de Mariápolis (São Paulo). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Sonia Ezilda Cintas, 66. Natural de Santo André. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Funcionária pública. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Waldiney Pereira de Camargo, 59. Natural de Santo André. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 15. Memorial Jardim Santo André.

Edson Linares, 58. Natural de Santo André. Residia na Vila Tibiriçá, em Santo André. Almoxarife. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Silvio de Morais, 56. Natural de Santo André. Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Paulo Adriano Bossolani, 52. Natural de Nova Esperança (Paraná). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Ferramenteiro. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marcelo dos Santos, 45. Natural de Santo André. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Motorista. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Eder Santana da Cunha, 38. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Químico. Dia 15. Parque do Grande ABC.

Wagner Tessarini Estevão da Silva, 52. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Metalúrgico. Dia 15, em Santo André. Parque do Jaraguá, em São Paulo, Capital.

SÃO BERNARDO

Maria de Lourdes Pereira, 92. Natural de Piracaia (São Paulo). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério dos Casa.

João Gomes da Silva, 86. Natural de Araguaí (Minas Gerais). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério dos Casa.

Josefa Francisca dos Santos, 82. Natural de Carira (Sergipe). Residia no Areião, em São Bernardo. Dia 12. Memorial Jardim Santo André.

Doraci Minhoto da Silva, 80. Natural de Bauru (São Paulo). Residia no Parque São Vicente. Dia 13. Jardim da Colina.

Dorai Conde Canado, 79. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 14. Memorial Planalto.

Alcides Gonsales Fachini, 72. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Selecta, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério do Baeta.

Sandra Bueno Andrade Martins, 68. Natural de Regente Feijó (São Paulo). Residia em Campinas (São Paulo). Dia 13, em São Bernardo. Crematório Unidas, em Piracicaba (São Paulo).

Derço de Oliveira, 68. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 13, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Barretos, em São Paulo, Capital.

Pedro Dacca Neto, 67, Natural de Jaú (São Paulo). Residia no bairro Anchieta, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério dos Casa.

Rosangela Assis Almeira, 63. Natural de São João Del Rey (Minas Gerais). Residia em São Paulo, Capital. Dia 13, em São Bernardo. Crematório Primavera.

Paulo Eduardo Cruz, 47. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Quirino de Lima, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Helena Joanna Scartozzoni, 88. Natural de São Caetano. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 15. Cemitério das Lágrimas.

DIADEMA

Ercy Salvador, 88. Natural do Estado do Espírito Santo. Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 15. Cemitério Municipal.

Eva Santana Teixeira, 88. Natural de Diogo Vasconcelos (Minas Gerais). Residia no bairro Taboão. Dia 16. Cemitério Municipal.

Rute Rangel Bento, 88. Natural de Potirendaba (São Paulo). Residia no Jardim Portinari, em Diadema. Dia 16. Cemitério Municipal.

Antonia de Lourdes Sousa da Silva, 79. Natural de Santa Branca (São Paulo). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 15. Cemitério Municipal.

Luzia Aparecida de Lima, 74. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Eldorado. Dia 16. Cemitério Municipal.

Dejanira Ferreira da Silva, 74. Natural de Saúde (Bahia). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 15. Cemitério Municipal.

Antonio Carlos Fernandes, 62. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 15. Cemitério Municipal.

Geraldo Agostinho Freire, 68. Natural de Cedro (Ceará). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 15. Cemitério Municipal.

Valdecy Santos da Silva, 65. Natural de Porto Calvo (Alagoas). Residia no Jardim União, em Diadema. Dia 15. Cemitério da Paixão, em Franco da Rocha (São Paulo).

Maria de Fátima Teixeira da Silva, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 15. Vale da Paz.

Alceu Fernandes de Souza, 62. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 15. Cemitério Municipal.

Emília Pinheiro de Lima de Santana, 57. Natural de Diadema. Residia no bairro Eldorado. Dia 15. Vale da Paz.

Lailto Joaquim da Costa, 56. Natural de Nova Venecia (Espírito Santo). Residia no bairro Taboão. Dia 15. Memorial Jardim Santo André.

Marcos José da Silva, 52. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão. Dia 15. Cemitério Municipal.

Samuel Martins Braga, 40. Natural de Osasco (São Paulo). Residia no bairro Eldorado. Dia 15. Vale da Paz.

MAUÁ

Zezilda Fiueira da Silva, 73. Natural de Itabuna (Bahia). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 15. Cemitério Santa Lídia.

Lenardo Ferreira Varjão, 71. Natural de Curaçá (Bahia). Residia na Vila Flórida, em Mauá. Dia 15. Cemitério Santa Lídia.

Cleison Soares da Costa, 37. Natural de Meruoca (Ceará). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 15. Cemitério Santa Lídia.

Micéia da Silva Reginaldo, 23. Natural de Mauá. Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 15. Cemitério Santa Lídia.