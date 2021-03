Após mal súbito, secretária de Saúde de Rio Grande da Serra pede exoneração

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



17/03/2021 | 17:19



A secretária de Saúde de Rio Grande da Serra, Maria José Pereira Zago, a Zezé, pediu exoneração do cargo, na noite desta terça-feira (16), após sofrer mal súbito em decorrência de hipertensão arterial. A portaria de demissão foi publicada hoje no Diário Oficial do município.

De acordo com apuração do Diário, Zezé se sentiu mal na tarde de terça-feira e teve que ser medicada após profissionais de saúde apontarem que ela estava com a pressão arterial muito elevada. Como a agora ex-secretária já tinha sofrido outros episódios de mal estar, ela achou melhor entregar o cargo. A pressão de estar à frente do posto que gere a saúde municipal em meio à grave crise sanitária no País teve impacto na situação.

O prefeito de Rio Grande da Serra, Claudinho da Geladeira (Podemos), se reuniu na manhã de hoje com a vice-prefeita Penha Fumagalli (PTB) e com o secretário de Governo, Pedro Wilson, para iniciar as tratativas para um novo nome que comandará a pasta. Provisoriamente, a secretária adjunta Eliene de Paula administra o setor.

Zezé confirmou ao Diário que se sentiu mal ontem e que precisou ser medicada. Dizendo-se preocupada com a situação, ela alegou que iria priorizar a saúde e, por isso, decidiu pedir exoneração. “Eu ainda não estou bem, estou me recuperando. Ontem (terça-feira) tive elevação da pressão arterial e tive medo de ter um infarto, já que apresentei outros sintomas também. Como essa não foi a primeira vez, decidi entregar o cargo. Já conversei com o prefeito, que deverá buscar um nome para tomar conta da pasta”, declarou.

A ex-titular também não escondeu a pressão sofrida por tomar conta da Saúde em plena pandemia do novo coronavírus. “Não tenho dormido direito, há muita pressão na área da Saúde. É como se o País vivesse uma terceira guerra mundial”, declarou.

O Diário procurou Claudinho da Geladeira, mas não obteve resposta.