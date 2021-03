Clóvis Volpi, de Ribeirão Pires, será o primeiro prefeito da região a ser vacinado

Do Diário do Grande ABC



17/03/2021 | 16:17



O prefeito de Ribeirão Pires, Clóvis Volpi (PL), será imunizado contra a Covid-19 nesta quinta-feira (18). A vacinação vai acontecer no Complexo Ayrton Senna, às 16h. Com isso, Volpi será o primeiro prefeito da região metropolitana a receber a primeira dose. Ele é o mais velho entre os mandatários das 39 cidades que compõem o bloco (confira abaixo as idades dos prefeitos do Grande ABC). O ribeirão-pirense tem 73 anos e faz parte do grupo que começa a ser vacinado amanhã. Em novembro, Volpi contraiu Covid e ficou oito dias internado com suporte de oxigênio via cateter, mas não chegou a ser entubado.

O segundo prefeito mais velho da região é José de Filippi Júnior (PT), de Diadema, com 63 anos. Na sequência estão Tite Campanella (Cidadania), de São Caetano, 58 anos, Claudinho da Geladeira (Podemos), de Rio Grande da Serra, 55 anos, Marcelo Oliveira (PT), Mauá, 48 anos, Paulo Serra (PSDB), de Santo André, 47 anos, e Orlando Morando (PSDB), de São Bernardo, 46 anos.