Polícia prende casal que aplicava golpes em sites de leilão falso

Do dgabc.com.br



17/03/2021 | 15:56



PMs (Policiais Militares) do 6º Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia) prenderam nesta quarta-feira (17), em Santo André, casal, que não teve a identidade revelada, que aplicava golpes em sites falsos de leilão.

Durante patrulhamento tático no Bairro Casa Branca, os agentes abordaram um Honda CRV na Avenida Firestone após desconfiarem do nervosismo que a mulher demonstrou assim que avistou a viatura policial.

Em revista, os PMs encontraram R$ 500 em espécie e ao questionar a mulher, ela não soube explicar qual a procedência da quantia. Ela acabou confessando que estavam realizando diversos saques de sua conta bancária pois haviam depositado para ela R$ 82 mil, referente a golpes de leilões falsos aplicados na internet. Ela ainda apontou o homem como sendo o responsável pelo recolhimento do dinheiro e explicou que apenas emprestava a conta bancária para os depósitos.

O suspeito confirmou a versão e ainda comprovou a fraude por meio de mensagens no celular e comprovantes de depósitos efetuados pelas vítimas. Ele informou também que em sua residência os policiais encontrariam 1.000 euros, US$ 1.000 e R$ 5.650 provenientes de sua comissão na atividade criminosa.

Por meio da equipe de inteligência do batalhão, os agentes conseguiram entrar em contato com as vítimas, sendo uma delas de Londrina, no Paraná, que confirmou depósito de R$ 10.900, outra de Brasília, no Distrito Federal, que realizou pagamento de R$ 59 mil e uma terceira, do Acre, que afirmou ter realizado o depósito de R$ 82.845. Nenhuma vítima tinha tomado conhecimento até o momento do contato policial que tinha caído em golpe, sendo orientados a registrar boletim de ocorrência.

O casal de criminosos foi encaminhado para o 6º DP (Vila Mazzei), onde o caso foi registrado. Os celulares e o dinheiro foram apreendidos.