Doria prorroga suspensão no corte de água e gás canalizado para empresas em SP

17/03/2021 | 14:29



O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta quarta-feira que estendeu até 30 de abril a medida que impede o corte no fornecimento de gás e água de estabelecimentos comerciais no Estado. O prazo anterior para vencimento era 31 de março.

Segundo Doria, os comerciantes que tiverem débitos com Sabesp, Comgás, Naturgy e Gás Brasiliano poderão renegociar suas dívidas para pagamento em 12 vezes sem juros e multas.

"Proprietários de pequenos e médios estabelecimentos comerciais, principalmente bares e restaurantes, que não conseguiram pagar suas contas não terão seus nomes negativados e as dívidas poderão ser negociadas para o pagamento sem aplicação de nenhuma multa ou juros", disse ele.

A medida foi anunciada durante coletiva que detalhou medidas adotadas pelo governo para conter a pandemia do novo coronavírus, e são válidas para consumidores que demandem até 100 metros cúbicos por mês (m³/mês) no caso da Sabesp, e de 150 m³ das distribuidoras de gás.

Energia

O governo de São Paulo pediu na terça-feira que a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) adote medidas para impedir o corte no fornecimento de luz de consumidores do Estado, disse o secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente, Marcos Penido, durante evento de atualização das medidas adotadas no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus.

Segundo ele, houve uma reunião na terça com o diretor da Aneel, André Pepitone, para debater o tema, que deve entrar na pauta da agência nos próximos dias. "Ontem mantivemos contatos com a diretoria da Aneel, para que medidas sejam adotadas na energia elétrica, e recebemos do presidente André Pepitone a indicação de que esse assunto será tema de discussão ainda nesta semana", disse.