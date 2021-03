Tudo o que você precisa saber sobre o game Blade&Soul: Revolution

Da Redação, com assessoria

Blade&Soul: Revolution é um recém-lançado MMORPG da Netmarble para celulares e disponível para Android e iOS. Ele se destaca pelos gráficos que chamam a atenção e pela jogabilidade densa, repleta de sistemas divertidos para evoluir o seu personagem de acordo com o seu estilo de jogo.

Com pets, armas e armaduras, muitas habilidades e magias, e a história consagrada da franquia nos PCs, a quantidade de conteúdo de Blade&Soul: Revolution é vasta. Por isso, vale contar com dicas e segredos para pegar as manhas rápido e se tornar um jogador lendário. Confira!

Cada classe tem um estilo de jogo

Logo na primeira tela, você fará uma escolha importante, que vai te acompanhar por horas de jogo. É o momento de optar pela classe do seu personagem – o que influencia bastante no estilo de game, já que cada um tem habilidades únicas e uma forma diferente de encarar os perigos das partidas.

Os Jins, por exemplo, são mais balanceados nos atributos e ótimos para quem vai jogar Blade&Soul pela primeira vez. Já os Yuns são especialistas em magia e exigem um pouco mais de cuidado com o posicionamento, prezando sempre por ficar distante dos adversários.

Independentemente da escolha que você fizer, haverá um detalhado tutorial para ensinar como lutar com o personagem e quais as habilidades mais importantes para se dar bem nos capítulos mais avançados. Teste aquele que você mais gostou e, se for preciso, crie um novo personagem.

Configure as opções para o seu celular

Cada celular tem suas próprias peculiaridades, desde o tamanho da tela até especificações técnicas que impactam na performance do jogo. Blade&Soul: Revolution está pronto para rodar em vários modelos e permite uma customização detalhada para que você tenha uma boa experiência.

No menu de opções – que você acessa ao clicar na engrenagem do menu padrão –, é possível modificar a sensibilidade da câmera, alterar as configurações gráficas para deixar o jogo com mais visual ou performance e ainda editar configurações de servidor e rede.

Encadeamento de habilidades é chave

Nos primeiros capítulos de Blade&Soul: Revolution, o seu personagem é um mero aprendiz, com um conjunto básico de habilidades. Você vai notar que é possível combinar as habilidades de formas diferentes, o que pode transformar o golpe final e gerar um combo mais poderoso.

Com o passar do tempo, esse número de habilidades aumenta exponencialmente. Cada uma, na verdade, se converte em um estilo diferente. Ao usá-las, uma próxima já toma o lugar e os combos podem ficar ainda maiores e mais estilosos, sem contar os especiais de outras posturas, que são vários.

Pode parecer meio confuso, mas, na prática, quase todas as combinações geram algum resultado. Para descobrir as melhores há uma forma legal de treinar. Pouco antes do final do primeiro ato, será aberta uma arena de treino. Nesse local, que você pode acessar a partir do menu, dependendo do seu nível, haverá linhas de combos para testar contra um manequim.

Outra maneira legal de ver os combos mais poderosos para o seu personagem é ligando o botão de batalha automática. Esse modo é feito para passar rapidamente as missões mais fáceis e faz com que a máquina jogue para você em combate. Dá para acompanhar, por meio dos ícones, quais combinações ela utilizou e então treinar por você mesmo.

Botões de esquiva são importantes

Há dois ícones na roda de ações que não podem ser esquecidos em combate. São botões de esquiva, mas que funcionam de forma diferente. O primeiro, logo abaixo da tecla de atacar, serve para dar uma cambalhota para trás, evitando ataques frontais curtos. O segundo, à direita do ícone de ataque, serve para girar para as costas do inimigo.

Ambos servem para não tomar dano massivo dos chefes de cada região, mas devem ser utilizados em momentos distintos. Quando o inimigo carrega uma habilidade que forma um círculo embaixo dele, você deve esquivar utilizando a cambalhota. Fique atento ao segundo círculo vermelho que vai crescendo e indica o tempo para a habilidade ser de fato executada. Já quando o inimigo carrega uma habilidade ou magia que traça um retângulo no chão em linha reta, só a cambalhota não resolve: é hora então de girar para as costas dele.

Resgate recompensas sempre que puder

Blade&Soul: Revolution vai te dar recompensas por quase todos os feitos na campanha. Há ganhos por atividades em cada região, por entrar no jogo diariamente e por completar missões sazonais, por exemplo.

Para isso, o jogo te ajuda com um botão de notificação bem eficiente. O sininho no canto superior direito da tela serve para lembrar do que está ficando para trás: eventos que você completou e nem viu, habilidades que não foram melhoradas e todas as recompensas citadas anteriormente. Se aparecer algo lá, corra para resgatar ou completar. Muitas vezes essa será a forma de ganhar os pontos de vida e ataque.

Foque em liberar Variantes

Cada habilidade pode ser melhorada e cada postura possui diversas habilidades. Então, no que focar? Repare que na frente do ícone de cada habilidade, no menu de melhoria, há um quadradinho vazio. Esse é um efeito extra que você pode anexar e que garante as melhorias mais fortes do jogo, as chamadas Variantes.

Cada habilidade exige um número de níveis para liberar a Variante. Esse deve ser o seu foco. Escolha a habilidade que você mais gosta, clique no quadradinho e veja em qual nível ela vai receber a Variante. Melhore ela até conseguir esse efeito extra e passe para a próxima.

Tenha sempre espaço no inventário

Seu espaço de inventário é limitado e estar em campo sem poder pegar mais itens de monstros e missões é tempo perdido. No início, o armazenamento é mais que suficiente, mas logo vai ficando mais curto.

Para preservar espaços, você pode colocar itens no depósito. A história vai te apresentar um NPC para isso no Vilarejo do Bambu, mas todos possuem um. Outra atividade essencial é reciclar os itens que você não vai usar, isso rende recursos, em uma forja nas cidades. Dá também para vendê-los nos diversos comerciantes espalhados pelo mundo em troca de prata.

Dicas extras

– Não gaste todos os seus recursos de melhoria em armas iniciais. Faça apenas o necessário para completar as missões e guarde-os para as armas de cor roxa para cima.

– No seu menu de personagem há um indicador de ataque para PVP e outro para as missões convencionais. Esse medidor é o que você busca aumentar durante a jornada, fique sempre de olho nele e compare com o dos inimigos.

– Você pode clicar na descrição das missões na tela para ir direto para elas. Há um botão ao lado dessa descrição que permite até executar as conversas automaticamente.

– Toda região conta com diversas missões secundárias. Sempre execute todas elas antes de ir para a principal. Isso vai te dar o nível necessário para enfrente a maioria dos chefes – e ainda ganhar boas recompensas.

– Com o tempo, você vai ganhar pets que te ajudam na batalha. Eles precisam ser alimentados com algum item indicado no menu deles, logo abaixo da barra de vida. Se esse ícone começar a piscar em amarelo, é hora de alimentá-lo.

– Em cada região há ícones de eventos do local. Eles ficam logo acima do mapa. Um chefe local que aparece de tempos em tempos vai ter um ícone próprio ali, indicando quando será invocado novamente. Você pode se juntar a outros jogadores para matá-lo e ganhar bons itens.