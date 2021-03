Ex-segurança de Kanye West relembra demissão por ter falado com Kim Kardashian: - Fechou a porta na minha cara

17/03/2021 | 13:10



O ex-segurança de Kanye West, Steve Stanulis, relembrou o dia em que foi demitido por ter falado com a então esposa do rapper, Kim Kardashian, em 2016. Segundo o jornal Daily Mail, Steve falou sobre o assunto no programa The Kyle e Jackie O Show:

- Eu estava trabalhando na semana do The Met Gala e soubemos cerca de 25 minutos antes de irmos embora que [Kim e Kanye] estavam procurando um carro melhor. Eu tive que subir e dizer a eles que não poderíamos conseguir um carro nesse período de tempo, então aconteceu de eu subir e Kim atendeu.

Steve conta que avisou para Kim que não conseguiria pegar outro carro, e logo Kanye apareceu:

- Então aconteceu que ele dobrou a esquina. Ele me viu lá, e eu disse: E aí, Sr. West?. Ele passou, fechou a porta na minha cara e aquele foi meu último dia.

O ex-segurança ainda afirmou que Kanye não deve ter gostado do fato dele ter conversado brevemente com Kim. Essa nova entrevista sobre o assunto vem à tona em meio às propostas que Steve vem recebendo de dois streamings, para contar sobre o tempo que passou trabalhando com Kanye West.

- Há uma tonelada de histórias que eu não contei. Eu era um de seus caras favoritos.