Katy Perry é flagrada usando anel dourado e levanta suspeitas de casamento secreto

17/03/2021 | 13:10



Katy Perry e Orlando Bloom finalmente se casaram? É isso que alguns fãs estão especulando depois que fotos da cantora mostraram que ela estava usando um anel dourado no dedo anelar de sua mão esquerda!

A cantora está passando férias no Havaí ao lado do amado e da filha, Daisy Dove Bloom, que nasceu em agosto de 2020, além de Flynn, que é fruto do relacionamento de Orlando com Miranda Kerr e está com 10 anos de idade. De acordo com o Page Six, na última segunda-feira, dia 16, Katy e Bloom foram vistos saindo de uma cafeteria, momento no qual os paparazzi flagraram o anel da artista e especularam sobre uma possível união. As mãos de Orlando, no entanto, estavam escondidas e não foi possível ver se ele também estava usando o acessório.

Vale lembrar que em cliques anteriores da viagem familiar - na qual o casal aparece fazendo caminhadas e praticando ioga na companhia das duas crianças - não foi possível ver nenhum tipo de anel nas mãos dos pombinhos.

Katy e Orlando começaram a namorar em 2016, se separaram em 2017 e voltaram a viver um romance em 2018, ficando noivos em fevereiro de 2019. Na época, a estrela revelou que planejava realizar a união no Japão no ano de 2020 - mas os planos acabaram sendo atrapalhados pela pandemia da Covid-19.