São Bernardo antecipa vacinação de idosos de 72 a 74 anos para sexta-feira

Do Diário do Grande ABC



17/03/2021 | 12:07



Com a abertura do agendamento e cadastro online a partir desta quarta-feira, a Prefeitura de São Bernardo vai antecipar para a próxima sexta-feira (19), o processo de vacinação de idosos entre 72 e 74 anos contra a Covid-19. A aplicação das doses para esta faixa etária será realizada das 8h às 12h e das 13h às 17h, em cinco pontos na cidade: no Paço Municipal (formato drive-thru), na Igreja São João Batista, no Rudge Ramos, e nos Ginásios Poliesportivos da Avenida Kennedy, do Jardim Orquídeas e do Riacho Grande.

De acordo com cronograma do governo do Estado, um novo lote de imunizantes da Coronavac, imunizante feito em parceria com o Instituto Butantan, está previsto para ser entregue no município amanhã. A antecipação da abertura do cadastro no site dá mais tempo aos idosos comunicarem a família e realizarem o agendamento.

"Muitos idosos ainda têm dificuldade com a tecnologia e precisam de auxílio no momento de acessar o site ou precisam de tempo para conciliar horários com a pessoa que vai acompanhá-los no momento da vacinação. A imunização é a única maneira de frearmos a transmissão do vírus e o agravamento da doença”, declarou o prefeito Orlando Morando (PSDB).

SERVIÇO: - Cadastro de idosos de 72 a 74 anos no site da Prefeitura: https://vacinacovid.saobernardo.sp.gov.br/VacinaSBCProd/servlet/iniciofaixaetaria72 - Cadastro do Governo do Estado: https://www.vacinaja.sp.gov.br

ETAPAS CONCLUÍDAS – Amanhã deve ser concluída a imunização dos idosos de 75 e 76 anos. A vacinação para essa faixa etária também foi antecipada e ocorre no município desde o último sábado (13), com nova abertura de agendamento disponível hoje. Idosos com 90 anos ou mais e entre 85 a 89 anos já estão vacinados com a segunda dose. O público da faixa etária de 77 a 79 anos também já recebeu a primeira dose da vacina.