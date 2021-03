Kate Middleton ficou horrorizada ao saber que Meghan Markle havia dado detalhes da briga das duas

17/03/2021 | 12:10



Meghan Markle afirmou, em entrevista para Oprah Winfrey que, na verdade, Kate Middleton a fez chorar antes do casamento com príncipe Harry, em 2018, por causa dos vestidos das damas de honra - e não o contrário, como vinha sendo divulgado na mídia. Agora, segundo informações da Ok! Magazine, a esposa de príncipe William ficou horrorizada ao saber que sua co-cunhada havia soltado os detalhes. Além disso, ela nem teria certeza de que foi isso realmente o que aconteceu na época.

Kate ficou mortificada com essa história vindo à tona porque, segundo a autora Katie Nicholl, ela nunca quis que qualquer sugestão de rixa com Meghan fosse divulgada na imprensa:

- Kate é muito discreta e respeita sua vida pessoal. Você nunca ouve sobre ela ter se desentendido com alguém porque ela é muito cuidadosa com a forma como trata os outros. Então para essa história estar circulando é muito difícil. Kate sentiu que [o incidente] estava resolvido, então trazê-lo à tona novamente foi mortificante.

O que piora a situação é que Kate não está em uma posição de poder responder a essa acusação:

- Pelo que ouvi, existem diferentes versões da história da dama de honra, não apenas aquela que Meghan discutiu.

Lembrando que Meghan deu detalhes da história, mas logo acrescentou que recebeu um pedido de desculpas por parte da Duquesa de Cambridge:

- Foi uma semana muito difícil do casamento e [Kate] estava chateada com alguma coisa, mas ela reconheceu isso, se desculpou e me trouxe flores e um bilhete.

Katie Nicholl ainda acrescentou que, além dessa declaração de Meghan, outras falas do casal na entrevista deixaram Kate triste, decepcionada e magoada.