Ex-vereador Jurandir Gallo morre aos 66 anos

17/03/2021 | 11:57



O ex-vereador Jurandir Gallo (PT), de Santo André, morreu ontem aos 66 anos, vítima de complicações de um AVC (Acidente Vascular Cerebral). Ele deixa mulher e três filhos. O velório está sendo realizado prédio da Câmara e teve início às 12h. A cerimônia ficará restrita a familiares e amigos devido aos protocolos da pandemia de Covid-19. O enterro vai ocorrer, às 15h, no Cemitério Memorial Jardim Santo André.

O petista estava internado há cinco meses justamente depois de sofrer o AVC. Gallo exerceu mandato em três legislaturas e atuava no movimento de habitação popular.Seu último período na Câmara se deu entre 2009 e 2012.

Diversos políticos da cidade manifestaram condolências. O presidente do Legislativo, Pedrinho Botaro (PSDB), lamentou a morte.

"É com tristeza que recebi a notícia do falecimento do ex-vereador Jurandir Gallo. Vereador em três mandatos, ele sempre lutou no movimento de moradias populares. Em 2010, quando fui vereador por dois meses, trabalhamos juntos na Câmara e fui bem acolhido. Sua passagem pela história da nossa Santo André foi marcada por muito trabalho".

O diretório municipal do PT emitiu nota para manifestar “grande pesar” pelo ocorrido. “Gallo foi vereador pelo PT por três mandatos na Câmara e teve um papel importante na fortalecimento do nosso diretório municipal. Sua história de luta ajudou a levar o sonho da moradia digna para muitas famílias andreenses, transformando sonhos de muitas pessoas através do Instituto Abaré, em que foi coordenador. Neste momento de consternação e tristeza, manifestamos nossa solidariedade e nossas condolências aos familiares - especialmente à sua esposa Maria de Fátima, e aos filhos Carolina, Thiago e Vinícius -, amigos e colegas de trabalho.”