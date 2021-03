Motoristas de aplicativos reivindicam melhores condições de trabalho

Vanessa Soares

Do dgabc.com.br



17/03/2021 | 10:04



Atualizada às 11h10

Motoristas de aplicativos do Grande ABC realizam na manhã desta quarta-feira (17) uma manifestação em São Bernardo. Cerca de 200 profissionais das sete cidades se concentram no estacionamento do Extra Anchieta e seguirão sentido Paço Municipal. Local foi escolhido pela localização e em nada tem a ver com a administração da cidade.

Organizado pela Amagabc (Associação de Motoristas Autonômos do Grande ABC), o objetivo principal do protesto é reivindicar melhores condições trabalhistas para a categoria. "É uma paralisação nacional e estamos reivindicando o artigo 7 da constituição que fala sobre os princípios fundamentais dos direitos trabalhistas, que os aplicativos digitais ficam suprimindo. Estamos praticamente pagando para trabalhar com o aumento dos combustíveis e as tarifas reduzindo", explicou Evandro Luiz Gallon, 44 anos, motorista de aplicativo há 5 anos e presidente da Amagabc.

A carreata está sendo realizada sem maiores problemas e de forma organizada. É acompanhada pela PM (Polícia Militar), GCM (Guarda Civil Municipal) e guardas de trânsito para minimizar os impactos no tráfego. Os motoristas saíram do local por volta das 11h sentido avenida Lions e seguiração até o Paço Municipal, na Praça Samuel Sabatini.

O Diário entrou em contato com os principais aplicativos de transporte e aguarda posicionamento.