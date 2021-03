Demi Lovato diz ter sido abusada por traficante na noite em que sofreu overdose

17/03/2021 | 10:10



Demi Lovato concedeu uma entrevista reveladora para o jornal The New York Times para divulgar o documentário Dancing with the Devil, que estreia no próximo dia 23 no YouTube. O jornal, em um perfil da artista, revelou detalhes sobre a noite em que Demi sofreu uma overdose que quase a matou.

O traficante que lhe trouxe heroína naquela noite a agrediu sexualmente e a deixou à beira da morte, revelou a publicação.

A overdose que Demi sofreu lhe causou três derrames, ataque cardíaco e até falência de órgãos. Ela ainda teve pneumonia, sofreu danos cerebrais e ficou cega por dias. Os problemas de visão, aliás, são uma das sequelas do episódio e a impedem de dirigir.

Além do documentário, descrito pelo jornal como tenso o tempo inteiro, Demi lançará um novo álbum, como uma espécie de trilha sonora para acompanhar o projeto, que será lançado no dia 2 de abril.

Demi foi encontrada inconsciente em sua casa em Los Angeles em julho de 2018. Ela sofreu uma recaída após seis anos de sobriedade.