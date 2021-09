Após eliminação de Projota no BBB21, reação de Arthur rende memes e ele afirma: - Eu sou o próximo

17/03/2021 | 10:10



Projota se tornou o sexto eliminado do BBB21 e entrou para o ranking de maiores rejeições em paredões triplos na história do programa! Com 91,89% dos votos, o rapper ficou no top 5 brothers mais rejeitados - atrás de Karol Conká e Nego Di, também da 21ª edição do programa, e de Patrícia e Nayara, ambas do BBB18.

A saída de Projota, como era de se esperar, foi motivo tanto de comemoração quanto de choro dentro da casa. Assim que o rapper deixou o confinamento, Pocah e Thaís se atiraram na piscina para comemorar a permanência na casa, e foram acompanhadas por Viih Tube. Carla Diaz, por outro lado, caiu no choro e acabou consolada por Camilla de Lucas e João Luiz:

- Não se culpa, não se responsabiliza. Você não errou em nada. Em nenhuma decisão, amiga. Não errou.

Outro participante que ficou abalado com a saída do brother foi Arthur, que foi para o quarto colorido assim que Projota deixou a casa e ficou debaixo dos cobertores. Depois, ele foi consolado por Carla Diaz, Camilla de Lucas, João Luiz e Juliette, e ainda brincou com a eliminação falsa da atriz, afirmando que o rapper também poderia voltar ao jogo:

- Vai que aparece um dummy barrigudinho por aí, né.

O instrutor de crossfit, no entanto, também especulou sua saída da casa mais vigiada do Brasil:

- Eu sou o próximo. Quando você vê todo mundo que jogou com você indo embora não tem como relaxar, não.

A cena, é claro, deu o que falar entre os internautas, que ironizaram a reação de Arthur e se identificaram com Camilla quando a sister deu risada da situação em que o brother se encontrava.

A eliminação do cantor também foi assunto entre Fiuk, Gilberto e Sarah, que comentaram sobre o que levou o brother a ser eliminado. A loira, então, ressalta que os acontecimentos do inicio do programa podem ter contribuído:

- O público não esqueceu o que aconteceu no início do jogo.

Muitos internautas, inclusive, parecem concordar com ela e relembraram as ofensas que Projota direcionou a Lucas Penteado ao lado dos já eliminados Karol Conká, Lumena e Nego Di, além de Arthur e até mesmo de Carla Diaz e Pocah.

Do lado de fora da casa mais vigiada do Brasil, Projota conversou com Ana Clara no Bate Papo BBB e falou sobre como se ressentiu a indicação de Fiuk ao Paredão, sobre suas alianças no início do programa, e também comentou sobre a volta de Carla Diaz após o paredão falso:

- Quando ela chegou, eu sabia de tudo que eu tinha falado, eu sabia que eu tinha dito muitas coisas. Eu fiquei na minha, eu fiquei em choque. Eu esperei, quando ela ficou sozinha eu fui até ela e falei: Ca, eu sei o que eu falei, então quando você quiser conversar eu gostaria de conversar com você.

Além disso, Projota também falou sobre a relação de Carla com Arthur, e afirmou que ficou surpreso quando a atriz se ajoelhou e se declarou para o crossfiteiro quando voltou para a casa, principalmente porque a relação não estava em seus melhores momentos quando ela saiu.

- Eu achei os dois mais carinhosos, mas comecei a perceber que o Arthur estava um pouco mais afastado. E aí eu percebi que ele estava com um pé atrás.

E é claro que o rapper também falou sobre sua proximidade com Arthur dentro da casa, e destacou que considera o crossfiteiro uma pessoa muito humilde, além de afirmar que a amizade surgiu de como espontâneo de acordo com o que acontecia nos primeiros dias de confinamento.

Mas talvez o que mais tenha chamado a atenção dos internautas foi o momento em que Ana Clara provocou o rapper afirmando que Arthur era apaixonado por ele!

E aí, quais rumos será que o programa vai tomar agora?