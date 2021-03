17/03/2021 | 09:57



As construções de moradias iniciadas nos Estados Unidos sofreram uma considerável queda de 10,3% em fevereiro ante janeiro, para a taxa anual sazonalmente ajustada de 1,421 milhão de unidades, segundo pesquisa divulgada hoje pelo Departamento do Comércio americano. Analistas consultados pelo The Wall Street Journal previam redução bem menor, de 2,5%. Já as permissões para novas obras caíram 10,8% no mesmo período, a 1,682 milhão. Neste caso, a projeção do mercado era de recuo de 7%.