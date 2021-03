Nego Di recebe notificação que será processado pela Globo e rebate: Vou contra-atacar!

17/03/2021 | 09:11



Mesmo depois de sair do Big Brother Brasil 21, Nego Di anda rendendo um pouquinho do lado de fora da casa mais vigiada do Brasil. Tudo porque o ex-brother adora se envolver em uma polêmica: seja com uma piada ou até mesmo com ameaças.

O humorista participou recentemente do programa Bate Boca Brasil e contou sobre a ação que a Rede Globo está movendo contra ele porque o comediante tinha um contrato e acabou quebrando dando entrevistas para outros veículos.

Chegou uma notificação essa semana. Eu já esperava e não tenho problema com isso. Não tem cláusula que permite que os caras façam uma novela da nossa vida e nos deixem desemparados. A psicóloga do confessionário não existe, é uma pessoa da produção deles. É só uma voz!

E parece que Nego Di quer mesmo arrumar uma boa confusão com a emissora porque ainda durante o bate-papo no programa, o humorista acabou revelando que faz questão de contra atacar a Globo.

O aviso dizia que vem um processo e tem as cláusulas que eu infringi, dizendo que eu concedi entrevistas em outros veículos e por revelar coisas de dentro do programa. As cláusulas de segredo são vitalícias. Eu não ia entrar com processo contra a Globo, mas já tinha advogado para me defender caso eles entrassem. A quebra de contrato é para qualquer um dos lado de um milhão e meio de reais. A minha diferença para Globo é que eu não tenho um milhão e meio. Vou contra-atacar, tenho argumentos e tenho como me defender. Estou muito a fim desse processo porque eu não tenho muito o que me tirarem, mas se eu ganhar, vai ser estouro. Os caras poderiam ter sido humanos comigo. Acharam que eu não fosse falar!

E mais briga...

Tiago Leifert anunciou a saída de Projota, na última terça-feira, dia 16 e enquanto o rapper estava saindo do programa, o humorista por sua vez acompanhava tudo fazendo uma live no Instagram e mandou uma mensagem para o amigo de confinamento.

- Conta comigo no que precisar. Se for pra meter uma carne, xingar eles, entrar ao vivo.

Como se já não bastasse só a polêmica do contrato, Nego Di parece que detestou ser mencionado no discurso do apresentador do BBB 21 e soltou os cachorros em sua live.

- Agora a culpa é minha, ô cabeça de caixa d' água? Jimmy Neutron! Meu, vou tomar um gelo. Tá me tirando faz horas. Jogando letra. Vou te pegar, vou te dar um rapão. Vou te dar uma tesoura de vagabundo dos guri.

Uau! Parece que polêmica é o que não vai faltar mesmo na carreira de Nego Di, né!?