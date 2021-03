Após crise no casamento, Cauã Reymond e Mariana Goldfarb querem ter filhos

17/03/2021 | 09:11



Será que a quarentena afetou Cauã Reymond e Mariana Goldfarb, como aconteceu com outros casais famosos? Segundo informações do jornal Extra, o casal passou recentemente por uma crise e quase terminou o relacionamento pela segunda vez - a última foi em agosto de 2018. De acordo com o que uma pessoa próxima contou à publicação, a apresentadora ameaçou sair da casa onde ambos moram, no Rio de Janeiro:

- Deu uma encrenca ali. Ela realmente pensou em terminar o casamento. Mas ele correu atrás a tempo para que isso não acontecesse. Agora, estão mais apaixonados do que nunca e loucos por um bebê. Muito em breve a gente vai saber que ela está grávida.

Agora que estão em uma fase melhor, os dois estão planejando ter um bebê! Lembrando que Cauã já é papai de Sofia, fruto do relacionamento com a ex, Grazi Massafera. A ideia é que Mariana, antes de engravidar, termine a faculdade de Nutrição. Ela começou o curso há quatro anos, após enfrentar um período de anorexia e bulimia.