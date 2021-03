EUA anunciam sanções a 24 autoridades de Hong Kong, antes de reunião com China

17/03/2021 | 08:48



Os Estados Unidos anunciaram nesta quarta-feira (17) sanções a 24 autoridades de Hong Kong que, segundo o governo americano, reduziram o grau de autonomia da ex-colônia britânica. A decisão ocorre um dia antes da primeira reunião presencial entre representantes de Washington e Pequim, que ocorrerá no Alasca.

De acordo com um comunicado do Departamento de Estado americano, a lista de autoridades que serão alvo das medidas inclui 14 vice-presidentes do Comitê Permanente do Congresso Nacional do Povo e autoridades da Divisão de Segurança Nacional da Força de Polícia de Hong Kong, do Gabinete de Assuntos de Hong Kong e Macau e do Escritório de Proteção à Segurança Nacional.

"As instituições financeiras estrangeiras que conscientemente realizam transações significativas com os indivíduos listados no relatório de hoje estão agora sujeitas a sanções", diz um trecho da nota, assinada pelo secretário de Estado, Antony Blinken.

A reunião bilateral entre Washington e Pequim contará com a presença de Blinken e do conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, Jake Sullivan, pelo lado americano. Representando a China, estarão Yang Jiechi, membro do Politburo, o principal órgão de tomada de decisões do Partido Comunista Chinês, e o ministro das Relações Exteriores do país asiático, Wang Yi.