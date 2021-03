FGV: IPC-S acelera em 6 das 7 capitais pesquisadas na 2ª quadrissemana de março

17/03/2021 | 08:19



O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) ganhou tração em seis das sete capitais pesquisadas na segunda quadrissemana de março, informou na manhã desta quarta-feira, 17, a Fundação Getulio Vargas (FGV). O índice cheio acelerou a 0,88%, ante taxa de 0,67% na primeira quadrissemana do mês. O indicador acumulou alta de 5,98% nos últimos 12 meses.

A única capital pesquisada a apresentar decréscimo em sua taxa foi Salvador, que passou de 0,54% para 0,41%, de acordo com a FGV. Aceleraram as taxas do IPC-S de Brasília (0,70% para 1,21%), Belo Horizonte (0,57% para 0,76%), Recife (0,66% para 0,91%), Rio de Janeiro (0,76% para 0,78%), Porto Alegre (0,66% para 0,79%) e São Paulo (0,71% para 1,03%).