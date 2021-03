Projota explica paladar infantil no BBB21 e Arthur chora eliminação do rapper

17/03/2021 | 08:11



Após ser o sexto eliminado do BBB21, Projota logo foi bater papo com Ana Clara na noite da última terça-feira, dia 16.

O eliminado mostrou-se surpreso com o que está rolando fora do confinamento e entendeu que Arthur deverá ser o próximo eliminado.

- Pelo o que estou entendendo, é o Arthur. Porque acho que o Paredão da próxima semana deve ter o Arthur, Gil (Gilberto) e aí a dinâmica do jogo vai fazer os outros... Mas acho que eles não escapam do Paredão, declarou ele.

O papo também foi além e Projota comentou sobre sua alimentação dentro do confinamento, reagindo ao que a internet comentou sobre ele ter um paladar bem infantil, não comendo pratos como estrogonofe, lasanha e queijo!

- Eu sou assim, eu só gosto do mais simples. Eu gosto do arroz, feijão e uma carne. Eu acostumei, eu comi assim durante 20 anos. Aí quando eu sai de casa, eu fui começar a comer outra coisa. Mas por exemplo, eu não gosto de molho, eu só gosto de molho vermelho. Esse é meu problema. Eu não gosto de ketchup, não gosto de mostarda, não gosto de maionese. Eu faria memes com isso, disse ele, completando não ter orgulho de não gostar de queijo.

Enquanto o papo rolava fora da casa, Arthur chorava no confinamento e acabou sendo consolado por Carla Diaz. O momento em que a atriz aparece velando o affair, que aparece todo coberto por um edredom viralizou na web.

- Eu sou o próximo. Quando você vê todo mundo que começou jogando com você, vai indo embora, não tem como relaxar, não, disparou o instrutor de crossfit.

Já Lucas Penteado, que pediu para sair do jogo, comemorou muito a saída de Projota.

- Tchau, filhão! Vem pra cá, filhão! Vem pra cá, amigão! E aí, malandro, poucas ideias. A favela venceu, entendeu, mas vence do jeito certo! É Pocah, é Pocah. Amo vocês, família! Tchau, Projota. Beijo, irmão. Você é louco, mano!, disse ele, que ainda criou uma música para comemorar a eliminação.