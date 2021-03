Super Mario vem aí: área da Nintendo será inaugurada na Universal do Japão

Redação

Do Rota de Férias



17/03/2021 | 04:48



O complexo de lazer da Universal no Japão, situado em Osaka, se prepara para uma grande festa em 18 de março. A data marcará uma das aberturas mais esperadas dos últimos tempos no mundo dos parques temáticos: a área da Nintendo, conhecida como Super Nintendo World, dedicada a personagens como Mario Bros e companhia.

Siga a cobertura de nossos repórteres por todo o mundo, diariamente, no Instagram @rotadeferias, com direito a belas fotos e stories curiosos.

O lançamento do espaço é o pontapé inicial de uma série de eventos que celebrará os 20 anos do centro de entretenimento japonês. O complexo é semelhante ao de Orlando, na Flórida, e conta com atrações como The Wizarding World of Harry Potter, The Flying Dinosaur, Minion Park e Despicable Me Minion Mayhem Ride.

Atrações da área da Nintendo

Os fãs de games encontrarão muito o que fazer na área da Nintendo. Colorido e repleto de atrações, o espaço terá como destaque o Castelo de Peach e o Castelo de Bowser.

Entre as atrações, os destaques serão Mario Kart e Yoshi. Isso sem contar a “Asobi”, experiência onde será possível pular, bater nos blocos de perguntas e coletar moedas virtuais, como se estivesse em um videogame real.

Seguro viagem prático e eficiente – Ganhe 5% de desconto ao usar o cupom ROTADEFERIAS5 na caixa “Cupom de desconto” da Seguros Promo.

Quem for à área da Nintendo no parque japonês poderá adquirir ainda uma Power-Up Band e sincronizá-la a smartphones. Dessa forma, será possível acompanhar em tempo real a pontuação obtida nas atividades e competir com outros visitantes.

Outras atrações que promete alegrar o viajante é Key Challenge, onde a missão será coletar chaves e reunir carimbos de personagens. A área da Nintendo na Universal no Japão também contará com restaurantes temáticos e, como não poderia deixar de ser, muitas lojas.