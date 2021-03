5 motivos para conhecer a Nova Zelândia sozinha

Redação

Viagens solo são uma tendência cada vez mais forte, principalmente para o público feminino. Entretanto, não é raro que as mulheres se sintam desencorajadas pelo medo do desconhecido, pelas diferenças culturais, pelas dificuldades de deslocamento ou pela falta de segurança. Com uma cultura de receptividade e acolhimento, a Nova Zelândia se destaca entre os destinos turísticos e é um local perfeito para as viajantes que querem viver experiências únicas.

5 motivos que tornam a Nova Zelândia um ótimo lugar para mulheres que viajam sozinhas

1. Manaakitanga

A cultura maori é muito forte no país e é responsável pelos valores que guiam os neozelandeses, como senso de comunidade e o respeito aos indivíduos e à terra. A palavra manaakitanga pode ser entendida como hospitalidade e diz muito sobre como os nativos tratam seus visitantes. Os kiwis – apelido dado à população local – acreditam que a forma como se trata o outro reflete o que você é e, portanto, costumam receber muito bem os turistas. Existe até uma expressão criada para refletir esse jeito de ser das pessoas do país, a “bondade kiwi”.

2. Segurança

O país é considerado um dos mais seguros do mundo em diversos rankings, incluindo o Global Peace Index 2020, no qual ficou em segundo lugar, atrás somente da Islândia. Ao longo de sua história, a Nova Zelândia adotou iniciativas que diminuíram as desigualdades e aumentaram o bem-estar da população, o que também tem reflexos positivos para as turistas. O país tem um dos melhores IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) do mundo, posicionado em terceiro lugar no levantamento global.

3. Transporte

Com uma área total que se assemelha à do estado de São Paulo, as distâncias não representam uma dificuldade para as turistas. Além disso, não faltam opções de transporte: carros, ônibus, aviões, helicópteros e barcos são opções para se deslocar pelo país e vencer barreiras naturais como rios e montanhas. Quem quer conhecer tanto a Ilha Norte quanto a Ilha Sul na mesma viagem consegue se deslocar entre os dois pontos em pouquíssimo tempo. São aproximadamente 3h30 via ferry boat e a partir de 30 minutos de avião (dependendo da da localização).

4. Atrações para todos os gostos

Não importa se o objetivo da viagem é encontrar pessoas novas, contemplar a natureza, se jogar em uma aventura inédita ou conhecer a si mesma, a Nova Zelândia oferece o que a viajante está buscando. O local abriga belas paisagens (com rios, montanhas, cavernas e florestas), cidades cosmopolitas e atrações culturais para se aprofundar na cultura maori. De quebra, as fãs de vinhos podem degustar ótimos rótulos.

5. Direitos das mulheres

A Nova Zelândia é uma referência quando se fala nos direitos das mulheres, já que foi o primeiro país do mundo, em 1893, a conceder o direito de voto a elas. Liderado por Kate Sheppard, o movimento promovia reuniões com palestras e discursos para mulheres em todo o país. O voto feminino foi resultado de um pedido assinado por quase um quarto da população feminina adulta e se tornou lei depois de passar pelo parlamento e pela aprovação do governador-geral, Lord Glasgow.

