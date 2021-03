As atrações da Morávia do Sul, na República Tcheca

Redação

A Morávia do Sul é a região da República Tcheca que fica entre Praga, capital do país, e Viena, na Áustria. Por conta da localização privilegiada, o destino se beneficia do melhor que as duas capitais europeias oferecem em termos de arquitetura, cultura, indústria, gastronomia e estilo de vida, mas sem deixar de lado suas tradições e costumes.

Hoje, a Morávia do Sul é uma das regiões mais visitadas por turistas locais e muito admirada por estrangeiros. Nos pós-pandemia, quem tiver oportunidade de ir até lá encontrará muita diversidade entre o histórico e o moderno, sobretudo na principal cidade do pedaço, Brno.

Atrações da Morávia do Sul

Brno

Brno é a capital histórica da Morávia do Sul, a segunda maior cidade e sede do judiciário do país. Também é reconhecida como um centro industrial e um importante centro universitário, com mais de 65 mil estudantes.

O caráter amigável dos bruneianos, juntamente a seu senso de humor, espírito inovador e criativo, bem como a rivalidade histórica com Praga, fazem de Brno uma das cidades mais alegres e divertidas do país.

Uma vez lá, vale a pena ir até a Villa Tugendhat, obra-prima do arquiteto Ludwig Mies van der Rohe, inscrita na lista de Patrimônio Mundial da UNESCO. Ali, pela primeira vez na história, um arquiteto usou uma estrutura de suporte de aço na forma de uma cruz para construir as colunas de uma casa particular.

A peculiaridade da vila (erguida no final dos anos 1920) se deve a vários aspectos incomuns: um sistema semelhante ao ar-condicionado moderno, aquecimento com ar quente, fotocélula instalada na entrada, janelas com acionamento elétrico e uma parede de ônix.

Ainda em Brno, não deixe de visitar a catedral de São Pedro e São Paulo, com a torre dupla que a caracteriza. Ela foi construída em estilo neogótico e fica na colina, logo acima do centro da cidade. Os interiores da catedral, bem como todo o bairro de Petrov que a rodeia, valem a visita pelo seu belo visual.

A glória da catedral vem de uma pequena armadilha histórica que ocorreu no ano de 1645. Uma lenda conta que o exército sueco, depois de sitiar a cidade por três meses e meio, proclamou que se retiraria se não conquistasse a cidade antes que os sinos tocassem doze horas.

Sob forte ataque às 11h da manhã, a cidade estava prestes a ser conquistada. Nesse momento, um dos defensores da cidade fez os sinos tocarem doze vezes. Como prometido, os suecos pararam a campanha e foram embora.

Castelo de Špilberk

O maior cartão-postal de B, porém, é o Castelo de Špilberk, construído em meados do século 13 pelo rei tcheco Premysl Otakar II. Na segunda metade do século 17, tornou-se uma majestosa fortaleza barroca que resistiu a numerosos cercos.

Desde o século 18, serviu como prisão civil com enormes e escuras casamatas e uma sala de tortura, que atrai turistas até hoje. O poeta italiano Silvio Pellico, o barão Trenck e o bandido Babinský passaram alguns anos lá.

Hoje, o Castelo Spilberk é um centro cultural onde são realizadas exposições, festivais de música e festas de teatro durante o verão. Quando visitá-lo, aproveita para passear pelo parque que o envolve para ter vistas inesquecíveis da cidade, ideais para uma foto em grupo ou selfie.

Centro da Brno

O centro de Brno é um exemplo de diversidade e convivência histórica, tradicional e contemporânea. É composto por quatro praças emblemáticas, cada uma com um objetivo diferente na vida da cidade.

A Praça da Liberdade (namesti Svobody) é o principal núcleo da vida cotidiana de Brno, local de importantes eventos culturais e políticos. Lá, há um relógio astronômico em forma de foguete. A maneira de contar as horas do artefato é um pouco misteriosa, mas todos os dias, às 11g, ele lança uma bolinha para colecionadores.

Ainda no centro de Brno, a Praça do Repolho abriga um mercado de alimentos, que funciona ao redor da fonte de Parnas. Por causa da necessidade de armazenar alimentos desde a época medieval, adegas subterrâneas tiveram que ser escavadas sob as casas.

Até hoje, o labirinto de corredores e adegas foi preservado poucos metros abaixo da superfície. A parte aberta aos visitantes fica logo abaixo desta praça. Lá é possível ver, por exemplo, o pelourinho, uma gaiola para loucos e um laboratório de alquimia.

Gastronomia

Nos últimos anos, Brno se tornou o centro culinário da República Tcheca. Ali é possível provar boa comida, café e vinho de alta qualidade. Há boas butiques de cervejas e lugares tradicionais e retrô.

Restaurantes reconhecidos como Kohout na vine (especializado em galo no vinho, o coq au vin), Jean Paul (indicado aos amantes de frutos do mar, carnívoros e vegetarianos) ou Castellana trattoria (onde comida simples, como bruschetta com tomate, é a experiência culinária) podem entrar na lista.

Bistrôs de ambiente jovem, que servem pratos caseiros, sofisticados e simples, também se descortinam em Brno. Destaque para Bar Atelier Cocteil, 4 pokoje, Bastardo, Franz, Café Pilat, Elsner e Soul.

Vida noturna

A visita à Brno não é completa sem curtir sua famosa vida noturna. Em seus bares é possível provar coquetéis, bebidas destiladas, cerveja, vinho, lanches e aperitivos. Muitos são famosos entre os jovens que chegam de Praga

Entre aqueles com um conceito original, destacam-se o Super Panda Circus, o Bar que Não Existe (talvez o mais famoso da cidade, o Café and Gin bar 7 Pecados e o Rotor Bar (de estilo punk).

Mikulov: centro da zona vinícola de Pálava

A apenas a 55 km de Brno, no meio de uma bela paisagem coberta de vinhedos e pedras brancas, está a pequena cidade de Mikulov. O cartão-postal da cidade é um palácio, que dá as boas-vindas de longe graças à sua localização no topo de uma rocha. Em seu recinto, entre outras exposições, vale visitar a que fica no porão histórico e onde dá para aprender tudo sobre a tradição secular de cultivo de videira na região.

No centro de Mikulov, a pitoresca praça principal com a torre do sino e o majestoso túmulo da nobre família de Dietrichštejn chamam atenção, além da sinagoga e do antigo cemitério judeu. Outra opção é fazer uma caminhada até a próxima Colina Santa.

Depois, sente-se em um dos terraços do centro para saborear um copo de excelente vinho branco local. Para quem gosta de demi-sec, uma boa escolha é o Pálava, feito com a vinha local que deu nome à toda a região vinícola.

Vale também fazer um passeio de bicicleta pelas vinhas que crescem em cidades próximas e também em vinícolas, como a Sonberk e a Obelisk. Afinal, Mikulov é a capital do vinho da Morávia do Sul.

Recinto de Lednice-Valtice: passeio pelo Jardim Europeu

Não há muitos lugares no mundo que recebem tanta atenção quanto a área elegante ao redor dos palácios de Lednice e Valtice, chamada Jardim Europeu. Desde 1996, o destino faz parte da lista de Patrimônio Mundial da UNESCO. Fica a apenas a 15 km de Mikulov.

O Palácio Lednice deve sua atual aparência neogótica a uma reforma realizada em meados dos anos. 19. Naquela época, o local servia como ponto de encontro da aristocracia europeia.

O segundo palácio que vale ser visitado nos arredores de Mikulov, o Valtice, era uma residência luxuosa dos senhores do Liechtenstein, não apenas conhecida por sua beleza, mas também por sua longa tradição vinícola.

A videira foi levada até lá pelas legiões romanas do imperador Marco Aurélio, que consideravam a região de Pálava adequada para o cultivo do vinho. Assim, você pode desfrutar não apenas de uma experiência cultural única, mas também da bebida ao visitar o Salão Nacional dos Vinhos Tchecos, localizado na adega do palácio.

Cársico da Morávia

O Cársico de Moravia é a maior e mais importante entre as áreas cársicas tchecas. Trata-se de um complexo de cavernas composto por salas, corredores e abismos subterrâneos. Muitos cenários vão lembrá-lo do lendário Morie, do épico romance de fantasia de J. R. R. Tolkien, O Senhor dos Anéis, incluindo a frágil ponte sobre o abismo.

Grutas de Punkva

As cavernas de Punkva também devem entrar no roteiro pela Morávia do Sul. Elas estão localizadas em Pustý Žleb, a 2 km do Centro de Informações e do restaurante Skalní mlýn, próximo ao rio Punkva.

Se você não quiser caminhar até as cavernas, pode pegar o trem turístico. Uma visita de aproximadamente uma hora o levará pelas enormes cúpulas e corredores decorados com estalactites e estalagmites, até o fundo do abismo de Macocha

Dali, é possível continuar o passeio em uma lancha que singra as águas esverdeadas do abismo do rio subterrâneo de Punkva. A caminhada inclui um tour pelo Domo Masaryk, uma das áreas subterrâneas mais bonitas do Cársico da Morávia.

Itinerário recomendado (4 dias):

Dia 1 -2: visita à cidade de Brno

Dia 3: Lednice – Valtice – Mikulov

Dia 4: Cársico da Morávia.

A melhor época para viajar é de abril a outubro, pois os castelos, palácios e adegas estão abertos, os dias são longos e o clima é agradável. A cidade de Brno, segunda maior do país e capital da Morávia, pode ser visitada também no inverno.

Belezas da República Tcheca

Na galeria, confira algumas imagens do país tcheco.

