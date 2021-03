Páscoa: 8 hotéis e pousadas próximos a São Paulo para se isolar no feriado

Redação

As viagens para destinos próximos e acessíveis de carro têm se tornado cada vez mais uma preferência entre os viajantes do Brasil e do mundo. Para quem planeja aproveitar o feriadão de Páscoa (4/4), a dica é explorar hotéis e pousadas localizados em cenários repletos de natureza e longe de aglomerações. Confira 8 opções nos estados de São Paulo e Minas Gerais.

8 hotéis e pousadas para curtir o feriado de Páscoa

Refúgio de exclusividade entre o mar e a Mata Atlântica, o Ilha de Toque Toque Boutique Hotel, em São Sebastião (SP), é exclusivo para adultos e conta com somente 14 suítes. As acomodações têm spa privativo, com ofurô ou piscina na varanda, além de sauna seca em algumas unidades. O local também oferece SPA L’Occitane au Brésil, piscina com vista para o oceano, jacuzzi aquecida, restaurante e ponto de apoio exclusivo na Praia de Toque Toque Grande.

Com arquitetura em estilo colonial e acesso exclusivo a uma pequena praia semi-privativa no Canal de São Sebastião (SP), o hotel fica pertinho do centro histórico da cidade e da balsa de Ilhabela (SP). Ele oferece atividades para toda a família, como ampla área de lazer com piscina com tobogã e espreguiçadeiras ao redor, campo de futebol, quadra de vôlei de praia e parquinho. Há também restaurante e bar em um espaço aberto e bem arejado.

Situada no alto de uma colina em Monte Verde (MG), a acomodação oferece uma opção de hospedagem aconchegante e exclusiva. Com poucas suítes e um serviço personalizado, a guest house se destaca pela vista imperdível das montanhas e pela gastronomia caseira.

Situada na bucólica Guararema, no interior da capital paulista, o hotel conta com ampla área de lazer para adultos e crianças, confortáveis acomodações – inclusive com adaptações para necessidades especiais – e programações para o feriado. Além disso, está em uma privilegiada região de frente para o Rio Paraíba do Sul.

Localizado em Cardoso, no interior de São Paulo, a apenas 90 minutos do aeroporto de São José do Rio Preto, o resort é focado no turismo consciente, relax, ecológico e de família. Ele conta com área de convivência, com recepção, bar, mercado e lobby. Há também restaurante, piscina, parquinho, circuito radical (tirolesa e parede de escalada), bar da piscina, lago de pesca, horta e fazenda.

Focada em casais, a pousada, situada em meio às montanhas do distrito mineiro de Monte Verde, possui apenas seis chalés e uma casa na árvore. O empreendimento oferece exclusividade, conforto e uma pitada de romance para os visitantes desfrutarem do charmoso destino – que se caracteriza pelas temperaturas amenas até mesmo nas épocas mais quentes do ano.

Localizado em Ubatuba, o empreendimento conta com 23 amplas acomodações equipadas com sala, tv a cabo, ar-condicionado, frigobar, telefone, wi-fi, cofre e varanda com vista para o jardim e o mar. Também é possível aproveitar atrações como restaurante, piscina, playground, salão de jogos e de carteado, quiosque e serviço de praia com guarda-sóis e mesa. Vale destacar que a pousada aceita pets.

Combinando um bosque de araucárias centenárias à boa localização próxima ao centrinho de Monte Verde (MG), a pousada é destaque para aqueles que gostam de curtir a natureza, mas não abrem mão de um passeio pelos bares e restaurantes no final do dia. O local reúne chalés com hidromassagem em meio a um jardim cercado pela Serra da Mantiqueira. Além disso, o café da manhã com pães, bolos e geleias artesanais, além de frutas, sucos, pamonha e outros itens completa o serviço de qualidade.

