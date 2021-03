Atração do Ratatouille, na Disney World, tem data de estreia definida

Redação

17/03/2021 | 04:48



A atração do Ratatouille, uma das grandes novidades do ano na Disney World, em Orlando, já tem data de estreia confirmada. Em reunião virtual realizada pelos acionistas do complexo nesta semana, CEO da Disney Bob Chapek anunciou que o brinquedo, batizado de Remy’s Ratatouille Adventure, chega ao Epcot em 1º de outubro de 2021.

A data é emblemática, uma vez que marca o aniversário de 50 anos da Disney World. Esta é diversas outras novidades devem tomar conta de todos os parques do centro de lazer para celebrar o jubileu.

A atração do Ratatouille na Disney World

A nova atração do Ratatouille na Disney World é uma réplica de uma atração que já existe e faz muito sucesso na Disneyland Paris. Em Remy’s Ratatouille Adventure, que ficará no pavilhão da França no Epcot, os visitantes serão transportados para a animação vencedora de Oscar.

Durante a aventura, todos serão “encolhidos” para o tamanho do Chef Remy, o famoso ratinho personagem do desenho. A partir daí, será hora de encarar a bagunça e a diversão do restaurante do Gusteau,

Pavilhão da França

Divulgação Restaurante La Crêperie de Paris será inaugurado no pavilhão da França, no Epcot

Recentemente ampliado e com diversos cenários que remetem a Paris, o pavilhão da França do Epcot ganhará não apenas a nova atração do Ratatouille na Disney World, mas também um restaurante chamado La Crêperie de Paris. O menu incluirá crepes doces, panquecas de trigo sarraceno salgadas (naturalmente sem glúten) e cidra francesa autêntica.

DICAS PARA VIAJAR PARA ORLANDO

Se você está se planejando para viajar para Orlando a fim de conhecer a nova atração do Ratatouille na Disney World, comece desde já a se planejar. Assim, ficará mais fácil comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, com mais segurança e pagando menos.

Ao viajar para os EUA, é imprescindível também fazer um seguro viagem e comprar um chip de viagem internacional. Assim, você evita os gastos absurdos cobrados com saúde no país, caso algo fuja do previsto, e consegue usar internet ou telefone para nos comunicar com quem está no Brasil, checar e-mails, postar fotos no Instagram, usar o WhatsApp e tudo mais.

