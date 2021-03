O que fazer em Santo Antônio do Pinhal, no interior de São Paulo

Redação

Do Rota de Férias



17/03/2021 | 04:48



No coração da Serra da Mantiqueira, Santo Antônio do Pinhal (SP) é cercada por montanhas e cenários naturais. Com clima agradável e arquitetura cheia de charme (as construções possuem influências europeias e orientais, comunidades presentes na região) o destino é perfeito para quem busca relaxar ou curtir uma viagem romântica a dois. Abaixo, descubra o que fazer em Santo Antônio do Pinhal.

O que fazer em Santo Antônio do Pinhal

No centro da cidade, os turistas podem visitar a igreja da Matriz, o Mirante e a fonte de Santo Antônio – com uma bica de água fresca que desce das montanhas. Há também diversas lojinhas de presentes, guloseimas e até mesmo obras de arte de alto nível, criadas por artistas de renome internacional.

Os viajantes adoram visitar a antiga estação de trem Eugênio Lefèvre, ainda em atividade. Ali, é possível tomar um delicioso café e provar o famoso bolinho de bacalhau. A poucos metros do local, dá para visitar o Mirante Nossa Senhora Auxiliadora, com vista panorâmica para três cidades do Vale do Paraíba: Taubaté, Pindamonhangaba e Tremembé.

Como as principais atrações de Santo Antônio do Pinhal estão ligadas direta ou indiretamente à natureza, os visitantes conseguem fazer trilhas com diversos graus de dificuldade. Nelas, é possível conhecer bosques, rios, nascentes e cachoeiras – a Cachoeira do Lajeado é a mais famosa.

Vale a pena visitar o Pico Agudo, o cartão-postal mais tradicional do destino. Com aproximadamente 1.700 metros de altitude, ele sempre deslumbra os turistas com a beleza da vista de 360°, de onde é possível contemplar as montanhas da Serra da Mantiqueira, do sul de Minas Gerais e do Vale do Paraíba. Também é possível assistir a diversos praticantes de asa delta e parapente ou contratar uma agência local para se aventurar em voos realizados com instrutores.

Em razão das restrições impostas por conta da pandemia, é importante checar antecipadamente quais atrativos estão operando e quais são os horários de funcionamento.

Onde ficar?

No quesito hospedagem, uma das melhores opções é a Pousada Quatro Estações de Pinhal, muito aconchegante e intimista. Um ponto positivo bastante importante é o fato de que as acomodações são chalés bastante ventilados, confortáveis e distantes uns dos outros. Isso garante privacidade e distanciamento, dois componentes muito procurados pelos viajantes em tempos de pandemia.

Quando o assunto é lazer, a pousada oferece jacuzzi aquecida, piscina, salão de jogos e uma confortável sala de estar. Para os amantes da boa mesa, vale a pena saborear as delícias do Bistrô Seu Beneditú. Com o conceito slow food, o local conta com uma gastronomia que privilegia ingredientes orgânicos e majoritariamente produzidos na cidade.

PLANEJE SUA VIAGEM PARA SANTO ANTÔNIO DO PINHAL

Ao planejar uma viagem para Santo Antônio do Pinhal é importante ficar atento a uma série de detalhes. Na hora de alugar carros e reservar hotéis, usamos as ferramentas abaixo, sempre muito úteis. Com elas você economiza e, de quebra, ganha tempo. Acredite: viajar organizado é um dos segredos que nos permite estar sempre na estrada.

Reserva de hotéis em Santo Antônio do Pinhal

O Booking.com sempre nos ajuda na hora de fazer reservas de hotéis. Com a ferramenta dá para realizar pesquisas, comparações, ver fotos, conferir a opinião de viajantes e fazer reservas antecipadas de hospedagem em hotéis, resorts, pousadas e até mesmo casas de temporada. Há boas opções em Santo Antônio do Pinhal, e o que é melhor: para os mais variados bolsos e com a possibilidade de pagar apenas na hora que chegar no destino.

Aluguel de carro

Alugar um carro é uma boa para explorar o Brasil. Como há muitas locadoras no país, a dica antes de fazer sua escolha é recorrer a um site que analisa as melhores opções e, de uma vez, exibe os preços na tela, poupando um tempão. É o caso da Rentcars.com, nossa parceria na hora de pesquisar e alugar carros para viajar.

Seguro viagem no Brasil

Se você não tem um seguro de saúde com cobertura nacional, é importante fazer um seguro viagem Brasil antes de viajar pelo país. Assim, evita contratempos e garante atendimento caso algo inesperado aconteça. De quebra, os melhores seguros viagem do Brasil, cujos valores podem ser comparados no site da Seguros Promo, oferecem cobertura para perda de mala e uma série de outras vantagens. Os leitores do Rota de Férias que usarem o cupom ROTADEFERIAS5 na caixa “Cupom de desconto”, ao fechar a compra, ganham 5% de desconto.

Clique aqui para fazer seu seguro viagem no Brasil.