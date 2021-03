Biden diz que governador de NY deve renunciar se investigação comprovar assédio

17/03/2021 | 03:52



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que o governador de Nova York, Andrew Cuomo, deveria renunciar ao cargo se uma investigação comprovar as acusações de comportamento inadequado feitas contra ele por várias mulheres.

Em entrevista à ABC News, Biden afirmou que acha que Cuomo vai "provavelmente acabar sendo processado" se a investigação comprovar as acusações. Os comentários foram os mais fortes feitos pelo presidente, que tem sido um aliado político do governador de Nova York.

Três mulheres que trabalharam para Cuomo e uma quarta que atualmente faz parte da equipe do governador o acusaram de assédio sexual ou comportamento inadequado. A procuradora-geral Letitia James está supervisionando uma investigação sobre as acusações. Diversos líderes democratas de Nova York, incluindo o líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, e a senadora Kirsten Gillibrand, pediram que Cuomo renuncie.

O governador disse que nunca tocou ninguém de maneira inapropriada. Anteriormente, ele pediu desculpas a todas as pessoas que disseram que o seu comportamento as deixou desconfortáveis.