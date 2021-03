Empresa de São Bernardo é alvo de operação da Receita Federal

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



17/03/2021 | 00:12



Operação da Receita Federal e da Polícia Civil do Paraná, deflagrada ontem, expediu 220 mandados judiciais em quatro Estados após identificar sonegação de impostos estaduais e federais, que somam R$ 1 bilhão, no setor do café. Uma dessas firmas está em São Bernardo.

Questionada, a Receita disse que o alvo se trata de empresa que tem relação com o setor de café, mas que, porém, não poderia revelar a identidade nem o valor sonegado. “Em São Bernardo foi cumprido um único mandado de busca e apreensão. A Receita Federal participou da ação neste alvo. Não foi expedido nenhum mandado de prisão para cumprimento na cidade.”

Batizada de Operação Expresso, a ação tem como foco pessoas físicas e jurídicas, entre grandes atacadistas, transportadores e torrefações paranaenses conhecidas no ramo cafeeiro nacional. Resultado de investigações iniciadas há dois anos, a Receita diz que se trata da maior operação de combate a fraudes tributárias do setor.