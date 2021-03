The Oliveira Brothers tem trio classificado ao Mundial

Dérek Bittencourt

17/03/2021



A equipe The Oliveira Brothers, dos filhos do medalhista olímpico de boxe Servílio de Oliveira, teve três atletas classificados para o Mundial juvenil de boxe, da Polônia, promovido pela Aiba (Associação Internacional de Boxe) e a ser realizado em abril. O time, que, apesar de estar treinando em Sorocaba, mantém parceria com Santo André para defender a cidade em Jogos Regionais e Abertos, será representado por Ronald Ribeiro (52 kg), Pablo Maia (56 kg) e Henrique Cruz (69 kg).

O trio já havia sido convocado pela CBBoxe (Confederação Brasileira de Boxe) para três períodos de treinamento em Embu das Artes, dois em 2020 e um neste ano, quando a entidade fechou um resort para realizar duas semanas de treinos e avaliações. Foi justamente no último período que os atletas carimbaram o passaporte à Polônia.

“Quando começamos o projeto da equipe, o objetivo sempre foi o alto rendimento. Sabíamos que precisaríamos lidar com a dificuldade de ter meninos menores de idade sob nossa total responsabilidade treinando diariamente em dois períodos, melhorando suas condições físicas e técnicas sem deixar de dar atenção aos compromissos escolares. Nenhum atleta jamais foi reprovado no colégio em toda a existência do projeto. Hoje, após oito anos e dois meses de existência da The Oliveira Brothers, podemos afirmar que existe um sistema de trabalho que nos permite preparar os atletas de maneira adequada, não apenas para ter condição de pleitear tais postos, mas principalmente de conquista-los”, disse o técnico da equipe e um dos filhos de Servílio, Ivan de Oliveira, o Pitu, que desenvolve o trabalho com o irmão, Gabriel, que também é treinador.

“Estamos colaborando diretamente com a evolução do boxe nacional. Estou muito feliz e confiante nos garotos e tenho certeza de que eles poderão voltar com medalhas na bagagem. O trabalho foi feito, agora é com eles”, continuou Pitu.

Ronald Ribeiro traz no currículo um título paulista, um vice e um terceiro lugar no Brasileiro e outras conquistas em competições menores. Pablo Maia, por sua vez, foi campeão paulista e vice brasileiro. Por fim, Henrique Cruz foi uma vez vice-campeão e três vezes terceiro colocado no Nacional.

Atualmente, a The Oliveira Brothers conta com um atleta na Seleção olímpica principal: Luiz Gabriel de Oliveira, o Bolinha, que disputou o Mundial de 2018 em Budapeste, na Hungria, no qual foi terceiro colocado.