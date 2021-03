Obituário - 17 de março de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



17/03/2021 | 07:00



SANTO ANDRÉ

Zulmira de Oliveira Miguel, 92. Natural de Socorro (São Paulo). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 14. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Hideo Shiraishi, 87. Natural de Cambará (Paraná). Residia na Vila Francisco Matarazzo, em Santo André. Dia 14. Jardim da Colina.

Vanildo Gomes de Andrade, 84. Natural de Ipubi (Pernambuco). Residia na Vila Tolstoi, em São Paulo, Capital. Dia 14, em Santo André. Memorial Planalto.

Nilva de Campos Hernandes, 77. Natural de Gália (São Paulo). Residia na Vila Bela Vista, em Santo André. Dia 14. Memorial Planalto.

Tereza Nunes da Silva, 77. Natural de Itatinga (São Paulo). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Pensionista. Dia 14. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Deijanira Francisca de Oliveira, 76. Natural de Posse (Goiás). Residia no Jardim Santa Adélia, em São Paulo, Capital. Dia 14. Jardim da Colina.

Ricieri Rinco, 74. Natural de Santo André. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 14. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Severina Maria da Silva Marelli, 72. Natural de Timbauba (Pernambuco). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Gilberto Lenotti, 68. Natural de Bariri (São Paulo). Residia na Vila Junqueira, em Santo André. Dia 14. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Cleusa Bená da Silva, 66. Natural de Santo André. Residia na Vila Suíça, em Santo André. Agente de produção. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marilene de Jesus Santos Ribeiro, 65. Natural de Serra dos Aimorés (Minas Gerais). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Auxiliar administrativo. Dia 14. Memorial Jardim Santo André.

Marcos Tadeu Donadon, 65. Natural de Santo André. Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 14. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Romário da Silva Lino, 63. Natural de Corrents (Pernambuco). Residia no Jardim Iguatemi, São Paulo, Capital. Dia 14. Memorial Jardim Santo André.

Ana Maria de Lima de Melo, 62. Natural de Santo André. Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nivalda Aparecida Gogoni Oliveira, 62. Natural de Santo André. Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Genesildo Dias Lisboa, 54. Natural de Bonito de Santa Fé (Paraíba). Residia no Jardim Oriental, em Santo André. Segurança. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Paulo Henrique Vaz de Moraes, 50. Natural de São Roque (São Paulo). Residia no Parque Santa Madalena, em São Paulo, Capital. Açougueiro. Dia 14. Memorial Jardim Santo André.

Fernando Queiroz, 49. Natural de Santo André. Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Técnico de manutenção. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jonatas Silva do Nascimento, 47. Natural de Santo André. Residia no Parque Miami, em Santo André. Porteiro. Dia 14, no hospital de campanha Pedro Dell’Antonia. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

César Ricardo Ramalho, 37. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Músico. Dia 14. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



SÃO BERNARDO

Paschoa Presente, 87. Natural de Pindorama (São Paulo). Residia no Jardim Beatriz, em São Bernardo. Dia 14, em Santo André. Cemitério dos Casa.

Hermelinda Versolato Bertaglia, 84. Natural de Limeira (São Paulo). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 14. Cemitério de Vila Euclides.

Ofélia Agio Barros, 77. Natural de Mococa (São Paulo). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 14, em Santo André. Jardim da Colina.

Maria Aparecida Rodrigues Faria, 73. Natural de Sarutaiá (São Paulo). Residia no Jardim Brasilândia, em São Bernardo. Dia 14, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.

Antonio Dealis, 70. Natural de Garça (São Paulo). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 14, em Santo André. Cemitério Grande, em São Paulo, Capital.

Joaquim Marques da Silva, 65. Natural de Mata Grande (Alagoas). Residia n Jardim das Orquídeas, em São Bernardo. Dia 14, em Santo André. Cemitério do Baeta.

Isaura Felix Raiza, 63. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 14. Cemitério de Vila Euclides.

Aparecido Roberto Gomes, 62. Natural de Bebedouro (São Paulo). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 14, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.



SÃO CAETANO

Dalva Maria da Silva, 79. Natural de Murici (Alagoas). Residia no bairro Mauá, em São Caetano. Dia 14. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Afonso Hajime Wataya, 70. Natural de Pereira Barreto (São Paulo). Residia n bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 14. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

D I A D E M A

Maria da Luz, 89. Natural de Portugal. Residia na Vila São José, em Diadema. Dia 14. Jardim da Colina.

Filomena Cândida de Carvalho, 80. Natural de Presidente Venceslau (São Paulo). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 14. Cemitério Municipal.

Zélia Araujo Souza, 79. Natural de Vitória da Conquista (Bahia). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 14, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

José Lopes de Sousa, 74. Natural de Sousa (Paraíba). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 14. Cemitério Municipal.

José Izidoro de Lima Filho, 73. Natural de Brejo da Madre de Deus (Pernambuco). Residia no bairro Eldorado. Dia 14. Cemitério Municipal.

Maria Aparecida Sabino Barbosa, 73. Natural de Itamonte (Minas Gerais). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 14. Vale da Paz.

Fabiana Aparecida das Virgens Pereira, 39. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Auxiliar de produção. Dia 14, em Santo André. Vale da Paz.

Rodrigo Oliveira Possarli, 37. Natural de Gandu (Bahia). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 14, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.



M A U Á

Onofre Benvindo da Silva, 83. Natural de Itanhomi (Minas Gerais). Residia no Jardim Columbia, em Mauá. Dia 14. Cemitério Santa Lídia.

José Nunes Britto, 81. Natural de Tupã (São Paulo). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 14. Cemitério Santa Lídia.

Angelina Marcelina dos Santos, 81. Natural de Garanhuns (Pernambuco). Residia no Jardim Sônia Maria, em Mauá. Dia 14. Cemitério Santa Lídia.

Antonio Gomes de Souza Junior, 78. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 14. Vale dos Pinheirais.

Madalena Gervasi Vivaqua, 73. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 14. Vale dos Pinheirais.

José Fernando de Oliveira, 70. Natural de Sertania (Pernambuco). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 14. Memorial Jardim Santo André.

Paulo Alves dos Santos, 65. Natural de Mauá. Residia na Vila Carlina, em Mauá. Dia 14. Cemitério Santa Lídia.

José Carlos da Silva, 64. Natural de Palmital (São Paulo). Residia no Jardim Esperança, em Mauá. Dia 14. Cemitério Santa Lídia.

Dalva Moreno de Lima Coutinho, 59. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Boa Vista, em Mauá. Dia 14. Cemitério Santa Lídia.

Agda de Freitas Morgado Araujo, 59. Natural de Mariápolis (São Paulo). Residia no Jardim Santa Maria, em Mauá. Dia 14. Cemitério Santa Lídia.

Jaci Pereira, 57. Natural de Osvaldo Cruz (São Paulo). Residia no Jardim Bela Vista, em Mauá. Dia 14. Cemitério Santa Lídia.

Adailton Almeida Cardoso, 53. Natural de Caxias (Maranhão). Residia na Chácara São Brás, em Mauá. Dia 14. Cemitério Santa Lídia.

Rainor Correia dos Santos, 48. Natural de Maceió (Alagoas). Residia na Vila São Francisco, em Mauá. Montador. Dia 14, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Renato Limeira da Silva Ribeiro, 40. Natural de São Caetano. Residia no Alto da Boa Vista, em Mauá. Dia 14. Cemitério Santa Lídia.

Diogo Luiz Pimenta, 37. Natural de São Caetano. Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 14. Vale dos Pinheirais.

Clayton Dias de Santana, 33. Natural de Mauá. Residia no Jardim Miranda D’Aviz, em Mauá. Dia 14. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Antonia Conceição Martins, 90. Natural de Alvinópolis (Minas Gerais). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 14, em Mauá. Cemitério São José.