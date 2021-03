Obituário - 16 de março de 2021

Ademir Medici

16/03/2021



SANTO ANDRÉ

José Elonio de Oliveira, 95. Natural de Campos Sales (Ceará). Residia no Parque Jaçatuba, em Santo André. Dia 13, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Alves da Silva, 88. Natural de Guaxupé (Minas Gerais). Residia na Vila Mazzei, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Odete Pitondo Carioca, 87. Natural de Monte Belo (Minas Gerais). Residia na Vila Francisco Matarazzo, em Santo André. Pensionista. Dia 13. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Onezia Corrêa Agostino Adão, 87. Natural de Paraguaçu Paulista (São Paulo). Residia na Vila Alpina, em Santo André. Dia 13. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Walter Macedo, 84. Natural de Bom Jardim (Rio de Janeiro). Residia no bairro Rodolfo Pirani, em São Paulo, Capital. Dia 13, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Edy Apparecida Soares Biso, 83. Natural de São José do Rio Preto (São Paulo). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 13. Memorial Planalto.

Luiz Lugli, 78. Natural de Socorro (São Paulo). Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 13. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Osvani Espósito Castanho, 76. Natural de Dois Córregos (São Paulo). Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Pensionista. Dia 13. Jardim da Colina.

Jandira Romana Vieira, 76. Natural de Socorro (São Paulo). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Araci Maria Pacheco, 75. Natural de Santa Maria do Salto (Minas Gerais). Residia na Vila Tibiriçá, em Santo André. Pensionista. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Vera Lúcia Gusmão Medeiros, 75. Natural de Teófilo Otoni (Minas Gerais). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Alves de Souza, 74. Natural de Espinosa (Minas Gerais). Residia na Vila Luzita, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nair Cardeal Rodrigues, 73. Natural de União dos Palmares (Alagoas). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Pensionista. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Almerinda Olímpia, 72. Natural de Itajubá (Minas Gerais). Residia no Parque Marabá, em Taboão da Serra (São Paulo). Dia 13, em Santo André. Vale dos Reis, em Taboão da Serra (São Paulo).

João de Oliveira Batista, 71. Natural de Quintana (São Paulo). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 13. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Maria de Lourdes da Silva, 70. Natural de Limoeiro de Anadia (Alagoas). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 13. Memorial Jardim Santo André.

Maria Inês Pinto, 69. Natural de Pouso Alegre (Minas Gerais). Residia no Jardim Teles de Menezes, em Santo André. Pensionista. Dia 13. Jardim da Colina.

Aderval Atanásio dos Santos, 66. Natural de Almadina (Bahia). Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Manoel Ezidio Ferreira, 66. Natural de Nossa Senhora das Graças (Paraná). Residia na Vila Guarani, em Santo André. Motorista. Dia 13. Memorial Jardim Santo André.

Marco Antonio Clemente, 66. Natural de Santo André. Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rosenilda Santos Silveira, 65. Natural de Barra do Rocha (Bahia). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Francinete dos Santos Bernardino Pinheiro, 64. Natural de Crato (Ceará). Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Inês Dias Beltrame, 60. Natural de Terra Boa (Paraná). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo, Capital. Ajudante geral. Dia 13. Memorial Jardim Santo André.

Luci Paulino de Aguiar Olivieri, 60. Natural de São Paulo, Vila Prudente, Capital. Residia no Centreville, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Teresinha Lima da Silva Arruda, 59. Natural de Araripina (Pernambuco). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Ilson Ferreira, 58. Natural de Jaguarari (Bahia). Residia no bairro Capuava (Tamanduateí), em Santo André. Autônomo. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Solange dos Santos Borsari, 56. Natural de Santo André. Residia na Vila Eldízia, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Vilson Aparecido Stefanin, 56. Natural de Santo Antonio de Posse (São Paulo). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 13. Memorial Jardim Santo André.

Maria Francisca Medeiros, 54. Natural de São Fernando (Rio Grande do Norte). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Joelson Rodrigues de Sousa, 51. Natural de Santo André. Residia na Vila Suíça, em Santo André. Ajudante. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Aurora Possebom Mantega, 93. Natural de Itajobi (São Paulo). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério de Vila Euclides.

Terezinha de Jesus Aquino, 90. Natural de Mariana (Minas Gerais). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério de Vila Euclides.

Moacir Podolak, 87. Natural de Piraí do Sul (Paraná). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 12, em Mauá. Cemitério do Baeta.

José Fernandes Rodrigues, 85. Natural de São Bernardo. Residia na Vila São José, em São Caetano. Dia 12. Cemitério de Vila Euclides.

Dolores Llanas Falcaro, 83. Natural da Espanha. Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 13, em Santo André. Jardim da Colina.

Maria Viana de Souza, 82. Natural do Estado da Paraíba. Residia no Jardim Vera Cruz, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério de Vila Euclides.

Marlene Maria Gerbelli Costa, 79. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério de Vila Euclides.

Carmem Soares de Oliveira, 78. Natural de Guaranésia (Minas Gerais). Residia na Vila Luiz Casa, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério de Vila Euclides.

Lúcia Arruda Leite de Souza, 66. Natural de Salto Grande (São Paulo). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 13, em Santo André. Jardim da Colina.

Vera Lúcia Domingos Coppini, 64. Natural de Ibiúna (São Paulo). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério de Vila Euclides.

Maria Juberlita Simplício de Oliveira, 56. Natural de Igarapés (Ceará). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério de Vila Euclides.



SÃO CAETANO

Antonio Ferreira de Andrade, 87. Natural de Caxias (Maranhão). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 13. Crematório.

Antonio Carneiro Sampaio, 73. Natural de Miguel Calmon (Bahia). Residia no Jardim São Caetano, em São Caetano. Dia 12. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Valdomiro Gonçalves, 72. Natural de Nova Granada (São Paulo). Residia no bairro Oswaldo Cruz, em São Caetano. Dia 12. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Maria Aparecida Grillo, 96. Natural de Sapucaí-Mirim (Minas Gerais). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 13. Cemitério Municipal.

Izabel Carvalho Moura, 93. Natural de Brumado (Bahia). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 13. Cemitério Municipal.

Aparecida dos Santos, 83. Natural de Igarapava (São Paulo). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 13. Vale da Paz.

Francisca Alves da Silva, 78. Natural de Acopiara (Ceará). Residia no bairro Eldorado. Dia 13. Vale da Paz.

Maria do Socorro Guerra, 76. Natural de Antenor Navarro (Paraíba). Residia no Jardim Ruyce, em Diadema. Dia 13. Cemitério Municipal.

José Pereira Veríssimo, 74. Natural de Ipanema (Minas Gerais). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 13. Vale da Paz.

Elenir de Souza Santos, 73. Natural de Presidente Prudente (São Paulo). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 13. Cemitério Municipal.

Vilma Grigorio Francisco da Silva, 55. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão. Dia 13. Cemitério Municipal.

Oscar Cavanha Junqueira, 50. Natural de Santo André. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 13. Crematório Unidas, em Piracicaba (São Paulo).

Simone Nunes dos Santos, 45. Natural de Belo Horizonte (Minas Gerais). Residia no Centro de Diadema. Dia 13. Cemitério Municipal.



M A U Á

Antonio Ferreira da Silva, 80. Natural de Belo Jardim (Pernambuco). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 11. Cemitério Santa Lídia.

Ivone Dias Correia Lima, 77. Natural de Soledade de Minas (Minas Gerais). Residia no Jardim Cruzeiro, em Mauá. Dia 13. Cemitério Santa Lídia.

José Balbino Lupeti, 76. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Chácara Maria Francisca, em Mauá. Dia 13. Cemitério Santa Lídia.

José Ferreira Martins, 76. Natural de Cândida (Bahia). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 12. Cemitério Santa Lídia.

Ismael Belo de Santana, 72. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no Jardim Mauá, em Mauá. Dia 13. Cemitério Santa Lídia.

Vitória de Andrade, 71. Natural de Monte Santo (Bahia). Residia no Jardim Quarto Centenário, em Mauá. Dia 11. Cemitério Santa Lídia.

Cícero Luiz da Silva, 70. Natural de Murici (Alagoas). Residia no Jardim São Gabriel, em Mauá. Dia 11. Cemitério Santa Lídia.

Vilma Vardai, 68. Natural de Rolândia (Paraná). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 12. Cemitério Santa Lídia.

Wilson Pires de Mprais, 68. Natural de Cristais (Minas Gerais). Residia na Vila Bocaina, em Mauá. Dia 13. Vale dos Pinheirais.

Oliveira Gomes, 65. Natural de Paula Cândido (Minas Gerais). Residia na Vila Bocaina, em Mauá. Dia 12. Cemitério Santa Lídia.

Joana Ranzoti da Silva, 65. Natural de Ibitinga (São Paulo). Residia no Jardim Santa Lídia, em Mauá. Dia 13. Cemitério Santa Lídia.

Augusto Portes Moreira, 58. Natural de Assis (São Paulo). Residia na Vila Carlina, em Mauá. Dia 11. Cemitério Santa Lídia.

Everaldo Tavares Cavalcanti, 55. Natural de Tupã (São Paulo). Residia no Jardim Zaíra 5, em Mauá. Dia 13. Cemitério Santa Lídia.

Margarete de Souza Pereira, 55. Natural de Vermelho Novo (Minas Gerais). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 13. Cemitério Santa Lídia.

José Hélio Eduardo de Sales, 47. Natural de Angelim (Pernambuco). Residia no Alto da Boa Vista, em Mauá. Dia 13. Cemitério Santa Lídia.

João Carlos Pareja da Silva, 45. Natural de Santo André. Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 13. Cemitério Santa Lídia.

Leandro Gomes Ribeiro dos Santos, 38. Natural de Mauá. Residia na Vila Nova Mauá, em Mauá. Dia 11. Cemitério Santa Lídia.

Mauro Andrade de Freitas, 39. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Ipê, em Mauá. Dia 12. Cemitério Santa Lídia.

Cleideana Sales da Silva, 31. Natural de Dourado (Mato Grosso do Sul). Residia na Vila Magine, em Mauá. Dia 11. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Maria Cléa Sales de Carvalho, 65. Natural de Carius (Ceará). Residia na Ponte Seca, em Ribeirão Pires. Dia 12, em Mauá. Cemitério São José.