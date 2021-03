Bolsas de NY fecham sem sinal único, acompanhando Treasuries e espera por Fed

16/03/2021 | 18:38



As bolsas de Nova York fecharam sem sinal único, em sessão volátil, acompanhando os rendimentos dos Treasuries e com a expectativa pela decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) amanhã. Dow Jones e S&P 500 tiveram recuos após registrarem recordes históricos na última sessão. O índice Dow Jones fechou em baixa de 0,39%, aos 32.825,95 pontos, o S&P 500 queda de 0,16%, aos 3.962,71 pontos, e o Nasdaq avançou 0,09%, aos 13.471,57 pontos.

A BK Asset aponta que em uma semana "fraca em dados", o anúncio de amanhã do Fed será o evento mais importante para os mercados de risco. As projeções econômicas e o panorama do banco central para os juros serão observados pelos investidores. Na coletiva do presidente do Fed, Jerome Powell, ele será questionado sobre a alta recente dos yields, avalia a consultoria, o que tende a ter repercussão nos mercados dos Treasuries e de ações, seguindo suas respostas. Hoje, os rendimentos operaram com volatilidade, o que conferiu diferentes direções às bolsas durante o dia. Ao final da sessão, os juros longos ganharam tração, o que acabou por pressionar as ações.

"O Fed não fará nada de importante amanhã, pois vai esperar até que o juro do Treasury de 10 anos possa romper 2,0% e que as condições financeiras se deteriorem", afirma o analista de mercado financeiro Edward Moya, da OANDA. Já a publicação hoje dos dados de produção industrial e vendas no varejo nos EUA, ambos abaixo do esperado por analistas, "pintaram um quadro misto, mas no final não importaram muito", segundo Moya.

Um dos setores que mais vem acompanhando o mercado dos Treasuries é o de tecnologia, que registrou ganhos hoje, com Facebook (+2,02%), Alphabet, que controla a Google (+1,43%) e Microsoft (+1,24%). No entanto, a Tesla, quarto maior componente do Nasdaq, registrou queda de 4,39%, pressionando o índice.

Após terem relevantes altas ontem seguindo anúncios de melhores perspectivas pela United Airlines, as companhias aéreas tiveram quedas hoje. American Airlines (-2,78%), Delta Airlines (-3,24%) e United (-1,82%) recuaram. Acompanhando a queda no preço do barril do petróleo, influenciada pela preocupação com a demanda na Europa em meio à pandemia, as ações do setor tiveram perdas. Chevron (-2,37%) e ExxonMobil (-2,10%) caíram.