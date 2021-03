Semana do Consumidor: Zoom dá desconto extra para quem acertar preços de produtos

Da Redação, com assessoria

O comparativo de preços Zoom lançou sua primeira ação de descontos. Chamada de Alerta Mágico, a promoção faz parte da Semana do Consumidor e vai abater valores em produtos selecionados. Na prática, os usuários da plataforma devem criar alertas para esses itens com os preços que gostariam de pagar por eles. Caso os eletrônicos atinjam este custo, o cliente pode adquiri-lo com um descontinho extra bancado pelo próprio Zoom.

Para participar, basta acessar o Zoom, pelo site ou pelo aplicativo para smartphone (Android e iOS), e criar alertas de preços para os produtos selecionados da promoção. São eles: iPhone 12 (64 GB), iPad 8ª Geração, Apple Watch Serie 6, Airpods Pro, Moto G9 Power, Moto G 5G Plus, Moto G 5G, Moto One Fusion, Geladeira Electrolux DB53X Frost Free Inverse, Geladeira Electrolux DC35A Cycle Defrost Duplex, Lavadora Electrolux 12kg Jet & Clean LAC12, Lavadora Electrolux 13kg Jet & Clean LAC13 e Micro-ondas Electrolux 31 Litros MI41S.

É importante destacar que a promoção Alerta Mágico está disponível até sexta-feira (19). A ação também oferece frete grátis para a maior parte das regiões do País e tem validade enquanto houver estoque dos produtos. O iPhone 11 (64 GB), por exemplo, já esgotou.