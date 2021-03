Indireta? Pedro Sampaio faz remix funk de música dos Mamonas Assassinas, banda produzida por Rick Bonadio

16/03/2021 | 16:10



Como você viu, as redes sociais pegaram fogo na tarde da última segunda-feira, dia 15! Tudo começou quando o produtor musical Rick Bonadio criticou a presença do funk no Grammy Awards, premiação que foi ao ar no último domingo, dia 14. No evento, a rapper norte-americana Cardi B colocou um trecho de um remix feito pelo DJ Pedro Sampaio durante a apresentação da música WAP, parceria com Megan Thee Stallion.

Já exportamos Bossa Nova, já exportamos Samba Rock, Jobim, Ben Jor. Até Roberto Carlos. Mas o barulho que fazem por causa de 15 segundos de funk na apresentação da Cardi B me deixa com vergonha. Precisamos exportar música boa e não esse fica de quatro, escreveu o produtor no Twitter.

A cantora Anitta, que ajudou a popularizar o funk internacionalmente, saiu em defesa do gênero, discutindo com Bonadio publicamente. Quem também se manifestou foi Luísa Sonza, que afirmou que o pensamento do engenheiro de som era elitista, preconceituoso e burro. Eita!

Mas quem também se pronunciou foi Pedro Sampaio, autor do remix usado por Cardi B. Também no Twitter, o DJ fez uma batida com a música Pelados em Santos, do grupo Mamonas Assassinas. Acontece que o Mamonas foi produzido por Bonadio - o que pode indicar uma indireta e tanto de Sampaio. Será?