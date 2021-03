Trailer de 'Chorão: Marginal Alado' é lançado; assista

16/03/2021 | 15:08



O documentário Chorão: Marginal Alado, com estreia prevista para o dia 8 de abril nos cinemas brasileiros e plataformas de streaming, teve o trailer divulgado nesta terça-feira, 16. O cantor morreu em 2013, por overdose.

O filme sobre o vocalista da banda Charlie Brown Jr é dirigido por Felipe Novaes, e conta a história do músico a partir de imagens de arquivos de emissoras de televisão, incluindo gravações inéditas do cotidiano do artista.

São mais de mil e duzentas horas de material audiovisual e uma série de conteúdos captados pelo próprio diretor, em especial a entrevista com Champignon e depoimentos de familiares e amigos, como Zeca Baleiro, João Gordo e Marcelo Nova.

Com os números de infectados por covid-19 crescendo no Brasil, muitos fãs irão conferir o documentário em casa. Por isso, Chorão: Marginal Alado também será exibido simultaneamente nas plataformas NOW, Google Play, Apple TV, Vivo Play, Looke e Youtube.

Assista ao trailer:

Chorão - Marginal Alado é uma produção da Bravura Cinematográfica, com coprodução da MTV e distribuição da O2 Play. A obra recebeu o prêmio de Melhor Documentário Nacional no Voto Popular na 43ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, em 2019, e, no mesmo ano, também participou do Festival do Rio.

Serviço:

"Chorão - Marginal Alado"

Estreia: 8 de abril

Onde: Nos cinemas de todo País e nas plataformas NOW, Google Play, Apple TV, Vivo Play, Looke e Youtube.