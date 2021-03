Para Guedes, economia está 'decolando' e arrecadação em janeiro deve ser recorde

16/03/2021 | 15:01



O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta terça-feira, 16, que o resultado da arrecadação federal de janeiro deve ser recorde para o mês, assim como aconteceu com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). "As primeiras conversas que eu tive com o secretário Tostes, ele me dizia que é possível que tenhamos um resultado recorde de arrecadação", disse, em referência ao chefe da Receita Federal, José Tostes.

O resultado da arrecadação não tem data definida para ser divulgado, mas Guedes disse que pode ser nesta semana.

"Então, há sinais por toda parte, seja no Índice de Atividade do Banco Central IBC-Br, seja no Caged, seja na arrecadação da Receita Federal, de que a economia brasileira está de novo decolando", destacou o ministro.

O IBC-Br subiu 1,04% em janeiro, o dobro da mediana de 0,50% da pesquisa do Projeções Broadcast. "Foi o dobro do esperado."