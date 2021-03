Mais um personagem de Amor de Mãe irá morrer nos próximos capítulos

16/03/2021 | 14:11



Depois de uma volta eletrizante, a novela Amor de Mãe ainda terá mais algumas baixas de personagens, que irão morrer nos próximos capítulos. No primeiro capítulo inédito após um ano, exibido na última segunda-feira, dia 15, o público se surpreendeu ao ver Thelma, personagem de Adriana Esteves, matar a melhor amiga, Jane, vivida por Isabel Teixeira. Além da médica, outra personagem que partiu dessa para uma melhor foi Estela, interpretada por Letícia Lima, morta por Belizário, papel de Tuca Andrada.

Porém, segundo a colunista Patrícia Kogut, as mortes estão longe de acabar na novela. Nos próximos capítulos, Marconi, vivido por Douglas Silva, irá sequestrar Betina, interpretada por Isis Valverde. O plano será se vingar de Sandro, personagem de Humberto Carrão. A polícia conseguirá localizar o cativeiro e chegará ao local com a intenção de prender Marconi, porém Álvaro, papel de Irandhir Santos, mandará Belizário usar seus contatos para garantir que Marconi saia morto da operação. Dessa forma, o inescrupuloso empresário conseguirá apagar as provas de sua aliança com o criminoso. Marconi vai ser baleado e morrer nos braços de seu antigo amigo Sandro.

Parece que muitas emoções vão rolar antes do último capítulo! Mas o que o público está realmente mais ansioso para ver é o reencontro entre Lurdes e Domênico, papéis de Regina Casé e Chay Suede. A autora da novela, Manuela Dias, falou para a Globo como foi escrever a cena mais esperada da trama:

- Quando o público se emociona com uma cena, pode ter certeza que eu também me emocionei escrevendo. Nada do que tocou o público eu escrevi de pernas para o ar. E essa cena eu levei quase uma semana escrevendo. Tentar imaginar de forma realista como é esse encontro, de uma mãe com um filho depois de quase 30 anos, viver esse encontro nos dois papéis, aqui sentada na minha mesa? Foi abrir espaço para todo o improvável dos sentimentos mais avassaladores. Eu me emocionei muito, os atores também, espero que toda essa emoção chegue condensada ao público. O instinto materno é a força mais poderosa do ser humano.