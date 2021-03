Biah Rodrigues, esposa de Sorocaba, desabafa sobre rinoplastia: - Tinha um buraco no meu nariz, fiquei desesperada

16/03/2021 | 14:10



Nem sempre as cirurgias estéticas ocorrem como o imaginado. Este foi o caso de Biah Rodrigues, que usou seu canal no YouTube para fazer um relato sobre a rinoplastia que realizou e os problemas que ocorreram depois do procedimento. A esposa do cantor Sorocaba começou dizendo:

- Estou de curativo, como vocês estão vendo. Eu fiz fiz uma rinoseptoplastia alguns dias atrás. Na verdade, eu fui atrás de um médico que pudesse consertar uma cirurgia que eu nunca deveria ter feito. Fui inventar de fazer uma rinoplastia por influência, para tentar me encaixar em um padrão, porque meu nariz era um pouquinho gordinho. Me arrependo amargamente de ter mexido no meu nariz. Há uns seis anos, inventei de fazer essa rinoplastia.

Ela conta que depois do resultado não ter ficado como o esperado, ela retornou na médica:

- Daí voltei na médica e ela disse: Vamos deixar ele reto e afinar a ponta. Só que desta vez a gente vai ter que tirar cartilagem da costela. Na primeira vez, usou tudo do meu septo. Do jeito que botou a cartilagem ficou. Parecia que não fazia parte do meu nariz. Eu tentava apagar o meu nariz. Fiquei em choque. Tinha um buraco no meu nariz, na ponta. Fiquei desesperada.

Biah Rodrigues revelou que, durante todo esse processo, descobriu que estava grávida, e que tudo ficou ainda mais complicado:

- Veio tudo junto, o buraco no nariz, a gestação. Eu chorava tanto que o meu nariz sangrava. Ou seja, o ponto não segurou. Aquilo que já era esperado porque a minha pele estava extremamente esticada.

Ela conta que a cartilagem colocada na cirurgia saiu de seu nariz:

- A cartilagem do nariz começou a sair pelo buraquinho. Eu empurrava a cartilagem de volta. Eu não podia fazer outra cirurgia porque estava grávida, nas primeiras semanas, onde tudo é incerto.

Por causa da gravidez, ela não podia fazer a cirurgia para resolver a situação:

- Fiquei desesperada, não podia operar, o buraco estava aberto. Era uma janela aberta. Qualquer momento poderia pegar uma infecção ou o nariz necrosar. Eu orava dia e noite no quarto escuro. Pedia pelo amor de Deus para o buraco fechar para que eu pudesse chegar no terceiro mês e fazer a cirurgia. Só Deus e a minha família sabem pelo que eu passei.

Por fim, Biah revelou que decidiu fazer a nova cirurgia depois que seu filho, Theo, já havia nascido e estava bem:

- Foram nove horas de cirurgia, tinha tanto detalhe. O médico falava que estava exausto, mas continuou em busca de um bom resultado não só estético, mas de saúde. Ele disse que foi muito difícil porque tinha anos que ele não pegava um caso assim. Mas graças a Deus, deu tudo certo.