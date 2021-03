Estrela da série Punky, A Levada da Breca elogia Charlie Sheen após revelar que perdeu a virgindade com o ator: Foi muito gentil

16/03/2021 | 13:10



Como você viu, a estrela da série Punky, A Levada da Breca, Soleil Moon Frye - que tinha 11 anos de idade quando gravou a produção -, lançou ao lado de Leonardo Dicaprio um documentário chamado Kid90 no qual fala sobre suas extravagâncias como uma estrela de Hollywood e revela que perdeu a virgindade com o ator Charlie Sheen. O Page Six, no entanto, revela que a artista deu mais alguns detalhes sobre a relação.

De acordo com o veículo, Charlie foi o primeiro amor de Soleil Moon, e na época do romance a atriz escreveu em seu diário que ela era como a personagem Carrie Bradshaw, do seriado Sex and the City, e que Sheen seria seu Mr. Big, interesse romântico de Carrie na trama.

Foi o dia mais estranho e incrível de todos os tempos. Ele é alguém por quem tenho uma queda há anos. Ele é uma pessoa que me intriga e me excita, ela teria escrito no registro.

O affair dos dois aconteceu quando Frye tinha 18 anos de idade e o ator tinha 27 anos de idade. Em entrevista ao programa USA Today, ela ainda teria direcionado elogios à Charlie:

- Ele foi muito gentil comigo, e só posso falar sobre minha experiência e minha história com ele.

No documentário, a atriz ainda relata que sofreu um abuso sexual quando tinha 17 anos de idade, afirmando que um homem sem nome se enfiou à força dentro dela, o que a deixou com vergonha e dor mais tarde.