Susana Vieira conta que a pandemia atrapalhou o seu relacionamento!

16/03/2021 | 13:10



Susana Vieira que está isolada por conta da pandemia do novo coronavírus, acabou dando uma entrevista durante uma live nas redes sociais e revelou que estava vivendo um relacionamento secreto com uma pessoa anônima antes da pandemia começar.

Segundo a atriz, o relacionamento acabou tomando outra forma e acabou sendo prejudicado por conta da distância que eles tiveram que tomar por conta do distanciamento social.

- Eu tinha namorado, mas aí começou essa pandemia... Estava gravando a novela Éramos Seis, e namorando, aí me fechei em casa e não tem namoro que resista ao telefone. Três dias agente acerta, depois a gente prefere falar com as amigas. Estou sozinha desde que eu parei a novela! Como vou pegar alguém com essa pandemia? Vou beijar o entregador de pizza!

Ainda durante o vídeo, a Susana Vieira acrescentou que essa seria a primeira vez que ela ficava solteira por tanto tempo e que os três últimos namorados não foram tão legais.

- Nesse um ano, eu posso sentir falta de estar ligada afetivamente a alguém. É a primeira vez na minha vida que eu fico assim, um ano solteira. Mas vou te dizer, tive uns namorados ultimamente tão chatos, três que eu tive. Eu trocava até de idade! Se o jovem já não estava dando conta, gente mais velha então... Homens de 60 anos [de idade], casados, com filhos, são complicados, bobos, eles deixam a vida passar e não sabem viver com leveza. Tem que viver com leveza!

Bem vinda ao mundo normal, Susana Vieira!