Homem com explosivos invade agência do INSS em São Caetano e ameaça explodir o local

16/03/2021 | 12:52



Um homem de 52 anos com as duas pernas amputadas invadiu a agência do INSS, na Avenida Goiás, em São Caetano, com explosivos presos ao corpo nesta terça-feira (16) e ameaçou explodir o local. Durante a negociação com a presença da imprensa, ele explicou que a motivação para a ação foi a demora para receber a aposentadoria que teria sido aprovada no ano passado. "

O Gate (Grupo de Ações Táticas da Polícia) deu início a negociação e o homem se entregou sem muita resistência. Ele foi encaminhado para atendimento médico. Ninguém se feriu.

A averiguação das equipes especializadas do Gate constataram que se tratava de simulacro de artefato explosivo.