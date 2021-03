Ponte Preta tem concorrência de Chapecoense e América-MG para ficar com Moisés

16/03/2021 | 12:56



A Ponte Preta não vai ter vida fácil para seguir contando com o futebol de Moisés na sequência da temporada. Recentemente, Chapecoense e América-MG também demonstraram interesse no atacante de 24 anos.

As boas atuações de Moisés no início do Campeonato Paulista fizeram a diretoria da Ponte decidir pela sua compra. O atacante está emprestado pelo Concórdia-SC e o clube tem prioridade na sua contratação até o dia 30 de abril.

Para ficar com Moisés, o time campineiro tem de desembolsar R$ 500 mil por 50% dos seus direitos econômicos. O Concórdia ficaria com 40% e o próprio atacante com os outros 10%.

Jogador de futebol amador em Santa Catarina até 2018, Moisés passou pro Hercílio Luz, Brusque e Concórdia até chegar na Ponte Preta durante a paralisação do futebol brasileiro por conta da pandemia no ano passado.

Depois de quase ser dispensado após o Brasileiro da Série B, Moisés parece finalmente ter se firmado como titular no ataque da Ponte. Nesta temporada, são cinco jogos e um gol. Ao todo, ele tem 41 partidas e seis gols pelo clube campineiro.