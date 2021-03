Como espelhar a tela do celular Motorola em qualquer SmartTV

Bianca Bellucci

16/03/2021 | 12:48



Miracast é a tecnologia que permite espelhar a tela do celular em uma SmartTV e transmitir fotos, vídeos, apresentações. Os smartphones da Motorola, no entanto, não suportam o recurso. Desde que a fabricante adotou a versão pura do Android, os aparelhos apenas oferecem tal função por meio do Google Chromecast, o gadget da gigante que transforma televisores comuns em modelos inteligentes, sincronizado com o app Google Home.

Ainda assim, é possível encontrar vários aplicativos na Google Play Store que prometem espelhar a tela do celular Motorola em qualquer SmartTV. Um dos que realmente funcionam é o Screen Stream over HTTP.

Para usar o Screen Stream over HTTP é simples. Primeiramente, é importante que o smartphone e o televisor estejam conectados na mesma rede Wi-Fi. Uma vez que isso estiver certo, baixe o app em seu Motorola. Ao abri-lo, aparecerá no topo um endereço de internet com vários números. O usuário deve digitar essa sequência no navegador da SmartTV. Automaticamente, os dois aparelhos vão sincronizar. Agora, bastar dar um toque em “Iniciar” no celular e a tela aparecerá espelhada na televisão.

Vale destacar que o Screen Stream over HTTP ainda oferece algumas funções que podem personalizar a experiência. O usuário encontra todas elas na aba “Configurar”. Ali, por exemplo, é possível girar a imagem que aparece na tela e pedir para que o espelhamento se encerre ao desligar o smartphone.

Quando o assunto é desempenho, o Screen Stream over HTTP apresenta um pequeno delay. Isso significa que ele não indicado para usar em videoconferências ou jogos, mas funciona, sim, em apresentações e transmissão de vídeos ou fotos.