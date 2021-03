Clubhouse: 6 dicas de segurança para interagir sem cair em ciladas

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



16/03/2021 | 12:48



O Clubhouse é um aplicativo de bate-papo via áudio que superou os downloads na App Store, loja da Apple, crescendo de 600 mil usuários em dezembro de 2020 para 2 milhões em fevereiro de 2021. Porém, por ainda estar em sua versão beta, a segurança do aplicativo é um quesito preocupante.

Atualmente exclusivo para iOS, o Clubhouse não está disponível para download em outras lojas. No entanto, isso não impediu que usuários baixassem um aplicativo de planejamento com o mesmo nome na Google Play Store. Diversas pessoas criticaram severamente o app, forçando seus criadores a retirá-lo do ar temporariamente.

Vale ainda destacar que a Google Play Store também é um “ambiente” propício para as falsificações de apps. Usuários de smartphones ou tablets que instalam programas falsos podem permitir que os cibercriminosos acessem suas senhas de internet banking, redes sociais e listas de contatos, além da excessiva aparição de banners publicitários.

Problemas de privacidade

Um ponto importante é que, após o usuário fazer o cadastro no Clubhouse, é solicitado o acesso à sua lista de contatos. Se a permissão for recusada, ele não poderá convidar ninguém para a rede social – ou seja, a única forma de fazer pleno uso do app é “abrindo mão” de seus contatos. Aqui, é importante ter em mente que ao aceitar esse tipo de acesso, existe a chance dos desenvolvedores enviarem esses dados para terceiros.

Somam-se a isso a impossibilidade do modo de navegação anônima, fazendo com que cada ação do usuário deixe um “rastro”, e a ausência do botão “Excluir conta”, sendo necessário enviar um pedido por escrito caso deseje sair do app definitivamente.

O Clubhouse também carece de verificação de conta completa, pois atualmente “qualquer um pode se passar por qualquer um”. Há relatos de usuários que já foram enganados por um falso Brad Pitt, por exemplo. Apesar dos casos de falsificação de identidade serem vistos como ações inofensivas, há um lado mais sério: golpistas usam há muito tempo contas falsas de celebridades para seus próprios fins.

Para se manter protegido ao baixar uma nova rede social, a Kaspersky separou algumas dicas e recomendações:

1. O Clubhouse ainda não está disponível para dispositivos Android, portanto não se deixe enganar por apps falsos na Google Play Store ou outras lojas.

2. Não confie no Clubhouse para manter sua fala e suas ações privadas. Compartilhe apenas informações que você postaria em domínio público.

3. Antes de instalar qualquer app, pense se você realmente precisa dele. Se sim, pondere se pode esperar que erros betas sejam eliminados.

4. Pesquise os apps antes de instalá-los e descubra mais sobre os desenvolvedores, quais dados desejam acessar e com quem podem compartilhá-los.

5. Os golpistas estão sempre inventando novos esquemas para fraudar os usuários. Fique atento para não se tornar a próxima vítima.

6. Faça uso de uma solução de segurança confiável, que bloqueia malware, incluindo apps disfarçados para Android.