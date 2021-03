16/03/2021 | 12:10



Palmirinha já havia tomado a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus e na última segunda-feira, dia 15, a cozinheira voltou em suas redes sociais para compartilhar que recebeu a segunda dose agora.

Todo mundo sabe que vovó Palmirinha é puro carisma e no vídeo compartilhado em seu Instagram, a apresentadora apareceu de máscara e aproveitou até para elogiar a enfermeira.

Eu estou aqui com as menininhas bonitinhas aqui e elas tratam com o maior carinho.

Fala a verdade, não dá vontade de apertar de tanta fofura?