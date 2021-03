Saldo de emprego formal foi positivo em 260.353 vagas em janeiro, mostra Caged

16/03/2021 | 11:52



Após a criação líquida de 112.340 vagas em 2020 (dado revisado nesta terça-feira), o mercado de trabalho formal brasileiro iniciou 2021 com saldo positivo recorde de 260.353 carteiras assinadas em janeiro, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados pelo Ministério da Economia neste dia 16 de março.

O resultado de janeiro decorreu de 1,527 milhão de admissões e 1,266 milhão de demissões. Esse foi o melhor resultado para o mês em 30 anos, já que a série histórica do Caged se inicia em 1992.

Em janeiro de 2020, houve a abertura de 117.793 vagas com carteira assinada.

A maior parte do mercado financeiro já esperava um avanço no emprego em janeiro. O desempenho do Caged em janeiro ficou dentro do intervalo das estimativas de analistas consultados pelo Projeções Broadcast. As projeções eram de abertura líquida de 85.637 vagas a 420.000 vagas em janeiro, com mediana positiva de 179.000 postos de trabalho.