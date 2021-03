'Nos preocupam eventos na Bolívia, onde autoridades foram presas', diz Bolsonaro

16/03/2021 | 11:20



O presidente Jair Bolsonaro afirmou que o governo brasileiro vê com preocupação os eventos na Bolívia, onde a ex-presidente Jeanine Áñez foi presa neste sábado, 13, em conjunto com outras autoridades. Ela foi detida pelas acusações de conspiração pela renúncia do ex-presidente Evo Morales, em novembro de 2019, e a Justiça boliviana determinou quatro meses de prisão preventiva.

"A defesa e a promoção da democracia é um dos princípios basilares da Prosul. Nesse sentido, nos preocupam os eventos em curso na Bolívia, onde a ex-presidente Jeanine Áñez e outras autoridades foram presas sob a alegação de participação em golpe, o que nos parece totalmente descabida. Esperamos que a Bolívia mantenha em plena vigência o Estado de Direito e a convivência democrática", disse Bolsonaro.

O presidente participou da VI Reunião Extraordinária de Presidentes do Fórum para o Progresso e Desenvolvimento da América do Sul (PROSUL) por videoconferência. Ao seu lado no vídeo, estavam o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e o ministro da Economia, Paulo Guedes.