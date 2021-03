Yudi Tamashiro revela que seu pai está intubado com o novo coronavírus

16/03/2021 | 11:10



Yudi Tamashiro foi até as suas redes sociais na última segunda-feira, dia 15, para comunicar os seus fãs e seguidores que realmente o seu pai tinha sido internado por conta do novo coronavírus. Em uma foto nos Stories, o apresentador escreveu:

Meu pai acaba de ser internado por covid, mas eu creio nas palavras que eu leio todos os dias. Orem pela minha família!

Agora na manha desta terça-feira, dia 16, Yudi voltou até as suas redes socais e postou um vídeo curtinho atualizando os fãs que o estado de saúde de Nelson Tamashiro acabou piorando durante a madrugada e ele acabou sendo intubado.

- O estado de saúde do meu pai tá pior, essa noite ele teve um infarto. Tá intubado. A minha mãe também está com a covid-19, minha irmã também. Sou o único que não tô. O que eu peço pra vocês é só oração. Aqueles que creem, orem pela minha família, por favor. Eu não sei o que Deus quer de mim, mas é muita batalha!

Em seguida, nos Stories, o apresentador compartilhou um comunicado que dizia:

Amigos, nesse momento delicado pedimos união em oração para melhora de Nelson (pai do Yudi) que se encontra intubado por conda da Covid-19, vamos dedicar um minuto do nosso dia para entrar em comunhão com o altíssimo em prol da sua cura. Deus é fiel! Venceremos essa batalha!

Esperamos que tudo fique certo o mais rápido possível e que o pai do Yudi saia dessa.