Adriana Esteves fala sobre reta final de Amor de Mãe: - São 23 filmes eletrizantes

16/03/2021 | 11:11



Ana Maria Braga se emocionou ao receber Adriana Esteves, um dos grandes destaques da novela Amor de Mãe, que retornou com capítulos inéditos na última segunda-feira, dia 15. Nesta terça-feira, dia 16, a atriz esteve no programa Mais Você para falar sobre a fase final da novela, e revelou que não considera sua personagem, Thelma, uma vilã:

- Quando falam vilã, eu fico um pouco preocupada em ser um rótulo, uma visão estereotipada de uma pessoa que pratica maldades. Quando eu recebo uma personagem, e a personagem no papel, ela já muito rica, já me provoca muita criatividade em relação a ela, eu acabo vendo uma pessoa, uma mulher, capaz de muita criatividade. No caso dessa personagem específica, ela é uma mulher que mata, que assassina as pessoas. Não dá para ver tanta defesa, o que eu posso dizer é que eu protejo as personagens. Ontem, para quem assistiu, tem a cena que ela mata a amiga e ela tem uma catarse que é tomar banho no chuveiro. Aquilo ali para mim é de uma licença poética que eu me entrego, ali é quase uma metáfora de um desespero. Não dá para a gente falar como se fosse uma atitude normal e cotidiana de uma mãe.

A atriz comentou sobre como o final da novela foi construído em meio à pandemia do novo coronavírus, e ainda falou sobre a relação de sua personagem, Thelma, com a de Regina Casé, Lurdes:

- Eu posso falar para vocês que existem 23 capítulos. Ontem foi o primeiro, cada capitulo é um filme, é eletrizante o final. Nossa autora, Manuela Dias, foi extremamente criativa porque ela resolveu toda a novela em 23 filmes. Agora nós vamos assistir a cada noite um filme eletrizante, com a nossa Lurdes querida. Eu acho que a Thelma é louca pela Lurdes.

Adriana falou sobre a construção de sua personagem na novela:

- Olha só como não é uma vilã. Ela não sabia. É uma maravilha da construção da criação dessa personagem, porque se ela soubesse desde o início que esse era o filho dela, aí ela estaria alimentando uma atividade extremamente perversa e falsa. Ela não sabe, isso é um golpe do destino. Esse golpe do destino faz com que a gente também tenha muita pena da Thelma, mistura tudo.