Filha de Ana Maria Braga está grávida de cinco meses

16/03/2021 | 11:10



Ana Maria Braga recebeu na manhã desta terça-feira, dia 16, a atriz Adriana Esteves no Mais Você para bater um papo sobre a carreira da atriz e falar também do retorno da novela Amor de Mãe que é um verdadeiro sucesso da Rede Globo.

Depois do bate-papo com Esteves, a apresentadora recebeu para Felipe Andreoli para comentar um pouquinho sobre as notícias do futebol. Em um determinado momento, o marido de Rafa Brites revelou que uma criança foi batizada com diversos nomes de jogadores do Flamengo.

Ana Maria Braga achou super engraçada a situação e Andreoli comentou que como ela é palmeirense, ele tinha separado uma sugestão de nome só com jogadores palmeirenses caso um dia ela seja avó. Só que o que ninguém esperava era que a apresentadora assumiria que sua filha está grávida!

Eu já vou ser! Minha filha está grávida de cinco meses.

Logo depois, a apresentadora recebeu uma camiseta da linha nova do Palmeiras e Andreoli brincou com a possibilidade dela receber o Projota que é um santista fanático, do BBB 21, na próxima quarta-feira, dia 17.